Erdoğan tarih vermişti: İsrail medyasından çarpıcı yorum
Son dönemde ilişkilerin yumuşama sürecine girdiği Türkiye-İsrail hattında Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Herzog ile mart ayında görüşeceğini duyurdu. Bu açıklamanın ardından İsrail medyasından dikkat çekici bir yorum geldi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün ve geçen hafta yaptığı açıklamada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un şubat ayında Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ancak Herzog henüz bu davete resmi bir yanıt vermedi. Söz konusu davete ilişkin belirsizlik devam ederken, İsrail medyasından çarpıcı bir yorum geldi.
İsrail merkezli Jerusalem Post, beklenen Erdoğan-Herzog görüşmesinin ayrıntılarını yazdı.
Söz konusu haberde; sembolik bir pozisyon olan İsrail Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturan Herzog' ilişkin, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üç telefon görüşmesi yaparak Ankara-Tel Aviv raproşman sürecinde kritik bir figür haline getirdi. Bu, büyük oranda sembolik bir pozisyonu dolduran biri için dikkate değer bir başarı" ifadeleri kullanıldı.
"MÜKEMMEL BİR CUMHURBAŞKANLIĞI DAVRANIŞI"
Herzog’un Birleşik Arap Emirlikleri ile de iyi bir ilişki içerisinde olduğu belirtilen haberde, "Şu ana kadar Herzog, mükemmel bir cumhurbaşkanlığı davranışı sergiliyor. Erdoğan’ın Türkiye’ye ziyaretini acele edip kabul etmek yerine bekledi" yorumu yapıldı. Herzog’un ziyaretinin Şimon Peres’in 2007’deki ziyaretinden sonra bir ilk olacağı belirtilirken, "Herzog, acele etmek yerine bekledi ve bu tür bir görüşmedeki diplomatik hassasiyeti anlayarak adımlarını başbakan ve dışişleri bakanıyla koordineli atmayı tercih etti" yorumu yapıldı.
Haberde ayrıca, Herzog’un Türkiye’ye ziyaretinin ve Erdoğan’la görüşmesi olasılığının yüksek olduğu belirtildi.
BENNETT, "MÜMKÜN" DEMİŞTİ
Hafta başında İsrail merkezli Haaretz'ten Yossi Verter’e konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Ben Cumhurbaşkanımızın, Erdoğan ile görüşebilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Fakat Türkiye’nin yaklaşımı ile ilgili endişelerim var. Ben, Orta Doğu’da istikrar ve İran’a odaklanmak için bütün kartların açık olmasını tercih ederim" dedi.
Öte yandan Bennett, "Türkiye hakkında hiçbir illüzyon görmüyorum. Gazze’deki kriz anında olanları gördüm. Dinamikleri çok iyi biliyoruz" demişti.
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