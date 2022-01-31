Erdoğan, davet etmişti: İsrail basınından çarpıcı iddia

31 Ocak 2022 Pazartesi, 10:00

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçen hafta İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’un şubat ayında Türkiye’ye geleceğini söyledi. Ancak Herzog henüz bu davete resmi bir yanıt vermedi. Söz konusu davete ilişkin belirsizlik devam ederken, İsrail medyası kapsamlı bir analiz hazırladı.

İsrail merkezli Haaretz'ten Yossi Verter’e konuşan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, "Ben Cumhurbaşkanımızın, Erdoğan ile görüşebilmelerinin mümkün olduğunu düşünüyorum. Fakat Türkiye’nin yaklaşımı ile ilgili endişelerim var. Ben, Orta Doğu’da istikrar ve İran’a odaklanmak için bütün kartların açık olmasını tercih ederim" dedi.

"DİNAMİKLERİ ÇOK İYİ BİLİYORUZ"



Bennett, "Türkiye hakkında hiçbir illüzyon görmüyorum. Gazze’deki kriz anında olanları gördüm. Dinamikleri çok iyi biliyoruz" dedi.

İsrailli Cumhurbaşkanı Isaac Herzog



Erdoğan’ın son dönemde İsrail’e yönelik bazı hamlelerinin iki ülke arasındaki ilişkiyi iyileştirmek için gerçekleştirdiğini belirtilen analizde bir yetkilinin şu ifadelerine yer verildi:

"Erdoğan, terörle mücadelede ve Hamas’ın hareketlerini engellemede pozitif işaretler veriyor. Bu önemli çünkü iki ülke arasındaki ilişkilerin bir üst seviyeye geçmesinin önündeki en önemli sebeplerden biri de bir terör örgütüne ev sahipliği yapmak."

Erdoğan’ın amacının ciddiyetinin anlaşılması için bir turnusol testi olduğunu söyleyen İsrailli bir yetkili, "Cumhurbaşkanlığı seviyesindeki bir görüşme orantılı bir görüşme. Bir alet olarak kullanılabilir. Cumhurbaşkanı, sembolik bir figür, siyasi bir figür değil ve her durumda Herzog Türklerle kendi görüşmesini gerçekleştirecek. Bu kanaldan iletişimi kurabilir ve yavaş hızda ilerleyen gelişmelere bakabilirler" diye konuştu.

"BÜYÜKELÇİLER ATANABİLİR"

Gazeteye konuşan bir diğer yetkili ise, "Birçok sembolik şey olabilir. Örneğin büyükelçiler atanabilir ya da ekonomik anlaşma yapılabilir. Fakat Türkiye’den net bir şey gelmeden harekete geçmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS'A SIRT ÇEVRİLMEYECEK

İsrailli yetkililer ayrıca, Ankara ile Tel-Aviv arasındaki ilişkilerin iyileştirilmesi sırasında İsrail’in müttefikleri Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne de sırt çevirmeyeceği belirterek, "İki ülke de ilişkilerin yumuşamasına karşı bir itiraz göstermedi. İsrail, iki ülkeyle güvenlik iş birliğinin devam edeceğini açıkça söyledi ve bu ülkelerin Erdoğan ile kendilerinin diyalog geliştirebileceğini aktardı" dedi.