Erdoğan-Trump zirvesinde merak uyandıran detay: Beyaz zarfın sırrı çözüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz gün NATO Zirvesi kapsamında Hollanda’nın Lahey kentinde, Kraliyet Sarayı’nda baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Basına kapalı yapılan 45 dakikalık buluşma, iki liderin enerji, yatırım, savunma sanayi ve bölgesel gelişmeleri değerlendirmesine sahne oldu.

Ancak görüşmeden yansıyan fotoğraflarda Erdoğan’ın dizinde tuttuğu beyaz zarf, sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

Görüşme sırasında çekilen karelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkatle tuttuğu beyaz zarf hakkında çeşitli iddialar ortaya atıldı.

Zarfta ABD’den iletilen özel bir mesaj ya da teklif olduğu öne sürülmüştü.

Edinilen bilgilere göre, zarfla ilgili yapılan spekülasyonlar yalanlandı. Zarfın, Erdoğan’a ait olduğu belirtildi.

Her önemli uluslararası görüşme öncesi Cumhurbaşkanı’na özel olarak hazırlanan bilgi notlarının, kartlar hâlinde zarfa konulduğu kaydedildi. Bu kartların, Erdoğan’ın görüşmeler sırasında ihtiyaç duyduğu temel bilgi ve mesajları içerdiği ifade edildi.