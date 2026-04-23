Erdoğan ‘Türkiye’yi çok uluslu şirketlerin yönetim merkezi yapmak istiyoruz’ demişti... BAE Büyükelçisi: 'Türkiye ile rekabet değil bütünleşme içindeyiz'

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, dün, Cumhuriyet, Anadolu Ajansı, NTV ve Aydınlık gazetesi muhabirleri ile büyükelçilik binasında bir araya geldi. Zahiri, İran’dan yapılan saldırılar ve buna ilişkin atılan adımlar hakkında bilgi verirken, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

‘SALDIRILARIN YÜZDE 85’İ SİVİL NOKTALARA YAPILDI’

Zahiri, İran’ın BAE’ye saldırılarının yüzde 85’inin sivil noktalara gerçekleştiğini ifade etti. Ülkesinin hava savunmasının iyi bir noktada olduğunu söyleyen Zahiri, “BAE hava savunma unsurlarımız, haksız ve mütecaviz İran saldırılarının başlangıcından bu yana 537 balistik füze, 26 seyir füzesi ve doğrudan ülke topraklarımızı hedef alan 2 bin 256 İHA’yı imha etmek dahil olmak üzere, toplam 2 bin 819 saldırıyı üstün bir başarı ve kararlılıkla etkisiz hale getirmiştir” dedi.

‘1 MİLYAR DİRHEMLİK DESTEK PAKETİ AÇIKLANDI’

“Hain İran terör saldırıları karşısında, BAE’nin yatırım planlarında veya uzun vadeli ekonomik önceliklerinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir” diyen Zahiri, BAE’nin petrol dışı sektörlerinin, gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 75’ini oluşturduğunu belirtti. Zahiri, BAE’nin, yaklaşık 2,49 trilyon dolar varlığıyla, egemen varlık fonu büyüklüğü açısından küresel ölçekte üçüncü sırada yer aldığını kaydetti. Ayrıca, yaşanan saldırıların ardından, Dubai hükümetininin ekonomik sektöre 1 milyar dirhem (~272 milyon dolar) kolaylık paketi açıkladığını, BAE kalkınma bankasının özel sektöre günde 20 milyon dirhem (~5 milyon dolar) fon desteği sağladığını belirtti. Bankacılık sektöründe sermaye yeterlilik oranının yaklaşık yüzde 17, likitide karşılama oranının yüzde 146,6 olduğunu, sektörün toplam varlığının ise 5,42 trilyon dirhemi (~1 milyar 470 milyon dolar) aştığını kaydetti.

‘OTEL DOLULUK ORANLARI NORMAL SEYRİNDE İLERLİYOR’

Yabancı turistlere seslenen Zahiri, “BAE güven içindedir ve sizleri en sıcak şekilde ağırlamaya devam etmektedir. Ekonomi ve Turizm Bakanlığı, ziyaretçilerin kabulünün kesintisiz olarak sürdüğünü teyit etmekte, oteller, tatil köyleri, turistik cazibe merkezleri ve alışveriş merkezleri misafirlerini ağırlamaya devam etmektedir. Otel doluluk oranları da normal seyrinde ilerlemektedir. Piyasaların istikrarı, hizmetlerin kesintisiz devamı ile vatandaşların, mukimlerin ve ziyaretçilerin güvenliği daima değişmez önceliklerimizin en başında yer almayı sürdürecektir. BAE tam bir istikrar içindedir ve her türlü koşula rağmen bir güvenlik ve huzur vahası olarak kalmaya devam edecektir” sözlerini kullandı.

‘TÜRKİYE İLE REKABET DEĞİL BÜTÜNLEŞME İÇİNDEYİZ’

Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Nisan’daki “Ekonomi kurmay ekibimiz şu an Türkiye'yi çok uluslu şirketler için bölgesel yönetim merkezi olarak güçlü bir şekilde konumlandırmak, transit ticarette küresel cazibe merkezine dönüştürmek, İstanbul Finans Merkezi'ni dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri haline getirmek için yoğun çaba sarf ediyor” sözlerini ve bu sözlerin ardından yapılan “Türkiye, İran saldırılarına uğrayan BAE’ye rakip olmak istiyor” analizlerini Zahiri’ye sordu. “Bu alanda Türkiye ile BAE arasında bir rekabet yaşanır mı” sorusuna Zahiri, “BAE ile Türkiye arasında rekabet değil, bütünleşme vardır. Türkiye’nin coğrafi konumu, Avrupa ile bağlantı olarak çok önemlidir; BAE’nin de Asya ve doğu tarafı ile olan coğrafi konumu çok önemlidir. Bu tamamlama olayı, iki ülkenin Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşmasına (CEPA) vesile oldu. İki ülkenin birbirini tamamladığı bir yolda ilerlediğini belirtiyoruz, rakip değiliz, tamamlayıcıyız. Bunun en büyük örneklerinden biri, 2021’de 8.9 milyar dolar olan ticaret hacmimizin son rakamlara göre 40 milyar doları aşmış olması” yanıtını verdi.