Erdoğan ve Aliyev, Karabağ’da kara yollarının temel atma törenine katıldı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk ve Azerbaycanlı şirketlerin Karabağ’da çalışmalarını ortaklaşa yürüttüğü Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa ve Ahmetbeyli-Horadiz-Mincivan-Ağbend kara yollarının temel atma törenine katıldı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ermenistan işgalinden kurtarılan Karabağ’da temaslarını sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile birlikte Ahmetbeyli-Füzuli-Şuşa, Ahmetbeyli-Horadiz- Mincivan-Ağbend kara yolunun inşaatında incelemelerde bulundu. İki lider daha sonra kara yollarının temel atma törenine katıldı.
ERDOĞAN ZENGİLAN’DA RESMİ TÖRENLE KARŞILANACAK
Erdoğan ve Aliyev, Zengilan’da Türkiye’nin de katkılarıyla inşa edilecek Akıllı Tarım Kampüsü’nün temel atma törenlerine katılacak. İlk “Akıllı köy” projesinin gerçekleştirildiği Zengilan’ın “Ağalı” köyüne geçecek olan Erdoğan, burada Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak. Resmi törenin ardından iki lider baş başa görüşme gerçekleştirecek ve basın toplantısı düzenleyecek.
Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.
Erdoğan’a Azerbaycan ziyaretinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu eşlik ediyor.
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