Erdoğan ve Stoltenberg bir arada
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde kabul etti.
Görüşmede bölgedeki gelişmelerin yanı sıra özellikle İsveç'in NATO üyeliği konusunun masaya yatırılacağı öğrenildi.
Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün gerçekleşen yemin törenine de katılmıştı.
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