Erdoğan ve Sudani'den, Netanyahu’ya veto: Şarm el-Şeyh daveti iptal edildi

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 14 Ekim’de Mısır’ın Şarm el-Şeyh kentinde yapılması planlanan Gazze Barış Zirvesi’ne katılma planını iptal etti.

AFP’nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı habere göre, bu karar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Cumhurbaşkanı Muhammed Şiya es-Sudani’nin Kahire’ye ilettiği sert tepkilerin ardından alındı.

Habere göre, Ankara ve Bağdat yönetimleri başta olmak üzere bir dizi Arap delegasyonu, zirvenin organizatörlerine Netanyahu’nun davetinin geri çekilmesi yönünde baskı yaptı.

Zirve, ABD Başkanı Donald Trump ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin eş başkanlığında düzenleniyor ve Gazze’de kalıcı ateşkesin güçlendirilmesi ile savaş sonrası yeniden inşa sürecinin koordinasyonunu hedefliyordu.

Ancak Erdoğan’ın Netanyahu zirveye katılırsa toplantıyı boykot edeceğini, Irak yönetiminin ise zirveden tamamen çekileceğini bildirmesi üzerine Kahire, İsrail liderinin resmî olarak kabul edilmeyeceğini Netanyahu’ya iletti.

ERDOĞAN, SİSİ'Yİ DOĞRUDAN ARADI

The Guardian gazetesinin haberine göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde uçağından doğrudan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi arayarak Netanyahu’nun katılımına karşı çıktı.

Haberde, Erdoğan ile Netanyahu’nun yan yana görüntülenmesinin Türkiye iç siyasetinde tepki yaratacağı ve Ankara’nın Gazze için planlanan Uluslararası İstikrar Gücü (IFS) içindeki rolünü zayıflatabileceği belirtildi.

IRAK'TAN “AÇIK VE KARARLI” TUTUM

Irak Cumhurbaşkanı’nın danışmanı Ali el-Mussavi, Bağdat yönetiminin tutumunun “açık ve kararlı” olduğunu söyledi.

Mussavi, “Birçok ülke delegasyonu, Netanyahu zirveye katılırsa çekileceklerini açıkladı” ifadelerini kullandı.

Eski Irak Başbakan Yardımcısı Baha el-Araji, Cumhurbaşkanı Sudani’nin tavrını “Irak diplomasisinin onurlu bir duruşu” olarak nitelendirdi.

Şii din adamı Mukteda es-Sadr ise Netanyahu’nun yer aldığı bir toplantıya Irak’ın katılmasını “iktidardaki Şii partiler için utanç” olarak değerlendirdi.

İSRAİL'DEN AÇIKLAMA

Netanyahu’nun ofisi, İsrail Başbakanı’nın ABD Başkanı Trump’ın davetiyle Mısır zirvesine katılmasının planlandığını ancak Yahudi bayramı Simhat Tora nedeniyle gitmediğini açıkladı.

Ancak, The Guardian, Netanyahu’nun zirveye katılması halinde koalisyonun aşırı sağ kanadından bazı isimlerin istifa tehdidinde bulunduğunu yazdı.