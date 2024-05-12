Erdoğan Yunan medyasına konuştu: "Yunanistan ile tüm sorunları çözebiliriz"

Yayınlanma: 12.05.2024 - 11:56

Güncelleme: 12.05.2024 - 12:06

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in 13 Mayıs'ta Ankara'ya gerçekleştireceği ziyaret öncesinde Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Erdoğan, "Açık ve cesur bir şekilde konuşarak sorunları çözme yolunda ilerleyebiliriz," dedi. Cumhurbaşkanı, Türk-Yunan ilişkilerini tarihte benzeri görülmemiş bir düzeye çıkarma niyetini dile getirdi.

Güney Kıbrıs ile İsrail arasındaki deniz yetki alanları anlaşmasında göz ardı edildiğini iddia ettiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Kıbrıslı Türklerin çıkar ve haklarının ele alınmasının önemini vurguladı: "Amacımız mevcut sorunları çözmek ve dostluğumuzu tarihte eşi benzeri görülmemiş seviyelere çıkarmaktır."

ENERJİ İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ

Türkiye'nin Akdeniz'deki enerji projelerindeki kritik rolüne değinen Erdoğan, bölgedeki herhangi bir enerji girişiminin Türkiye'siz düşünülemeyeceğini ifade etti. Enerjinin çatışma değil, işbirliği alanı olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Enerji kaynaklarının adil ve kapsayıcı dağılımını savunuyoruz ve egemenlik haklarımıza saygı bekliyoruz. Türkiye'nin yer almadığı bir enerji platformunun bölgede, özellikle de Doğu Akdeniz'de başarılı olmasının zor olduğunu herkes bilmelidir," şeklinde konuştu.

KITA SAHANLIĞI VE ADALAR

Kıta sahanlığı ve adalar meselesine de değinen Erdoğan, çözümün uluslararası hukuka uygun şekilde ele alınması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin bu konudaki tavrının net olduğunu belirten Erdoğan, "Burada çözüm belli, çözüm uluslararası hukuka uymak ve bunu sürdürülebilir kılmak. Biz kaçınmadığımız sürece birlikte aşamayacağımız hiçbir engel olmamalıdır. Gerekirse BM Şartı'nda yazılı çözümleri de göz ardı etmiyoruz," dedi.

ABD ZİYARETİ ERTELENDİ

Erdoğan, ABD ziyaretinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşan seçimler ve Başkan Joe Biden'ın yoğunlaşan programı nedeniyle ertelendiğini belirtti. Türk lider, "Her iki taraf için de uygun bir dönemde ziyaretler gerçekleştirilir. Arkadaşlarımız muhataplarıyla görüşmeler yapıyor ve uygun bir tarih belirlenmesi için çaba gösteriliyor," dedi.

Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkilerde ABD'nin arabulucu rol oynaması gerekip gerekmediği sorusuna, iki ülke arasındaki siyasi dengelerin korunmasının önemine vurgu yaparak yanıt verdi. Cumhurbaşkanı, "NATO ittifakının hukuki çerçevesine uygun, yapıcı diyalog için temel oluşturan yaklaşımların faydalı olacağını düşünüyoruz. Ayrıca, Yunanistan ile aracısız müzakereler yapıyoruz. Bu görüşmelerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, ilişkilerimizin daha olumlu gelişmesine katkı sağlayacak," şeklinde konuştu.