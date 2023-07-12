Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.

İHA
Yayınlanma: 12.07.2023 - 12:49
Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
Abone Ol google-news

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.


Erdoğan Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan yunanistan başbakanı Miçotakis

İlgili Haberler

Erdoğan Biden’la görüştü

Erdoğan Biden’la görüştü
Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi

Erdoğan, İngiltere Başbakanı Sunak ile bir araya geldi
Erdoğan, Macron ile görüştü

Erdoğan, Macron ile görüştü

En Çok Okunan Haberler