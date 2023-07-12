Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi kapsamında Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili görüşmelerine devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bir araya geldi.
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