Erdoğan - Zelensky görüşmesi sona erdi
Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.
Daha önce en son 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelen ve Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşen Zelenskiy'in gündeminde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum ve bölgede kalıcı barış arayışları bulunuyor.
Saat 19.00'da başlayan görüşme, 20.35'te sona erdi. İki liderin ortak basın toplantısı bekleniyor.
Ayrıntılar geliyor...
En Çok Okunan Haberler
-
- Portakal'a çok sert 'Burcu Köksal' yanıtı
- İstanbul yarışında dikkat çeken fark
- İşte AKP'nin masasındaki anket sonuçları...
- Burcu Köksal’dan flaş 'DEM' açıklaması
- Özer Sencar'dan 'Kılıçdaroğlu' iddiası
- Asgari ücrete ikinci zam gelir mi?
- Gözyaşlarına hakim olamadı: 'Her veda hüzünlüdür...'
- İmamoğlu ile seyirci arasında 'terörist' tartışması
- 'Talimatı Kılıçdaroğlu verdi'
- Erdoğan'la ilk tanışmasını anlattı