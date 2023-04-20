Erdoğan'a 'Mikro Yönetici' benzetmesi: 'Siyasi hayatının sınavıyla karşı karşıya'

Yayınlanma: 20.04.2023 - 11:30

Güncelleme: 20.04.2023 - 11:47

ABD merkezli Bloomberg'de "Türkiye'nin Mikro-Yöneticisi Siyasi Hayatının Sınavıyla Karşı Karşıya" başlıklı bir yazı kaleme alındı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Mikro Yönetici" olarak bahsedilen yazıda, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde "siyasi hayatının sınavıyla karşı karşıya" olduğu yazıldı.

Yazıda, 14 Şubat'ta Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin İstanbul borsasını kapalı tutmayı sürdürmek için bir toplantıda olduğundan bahsedilerek, "Telefonu çaldı: Patronun (Erdoğan) başka planları vardı. Nebati ve Türkiye'nin mali düzenleyicileri sonraki 24 saati, piyasanın yeniden açıldığından ve açıldığında da Türk hisse senetlerinin çökmediğinden emin olmak için harcadılar. kredi maliyetlerinden ürünlerin satış şekline kadar 900 milyar dolarlık ekonominin neredeyse her yönünü kontrol ediyor" ifadeleri kullanıldı.

"3 YIL İÇİNDE 3 BAŞKAN DEĞİŞTİRDİ"

Kasım ayında Erdoğan'ın, faiz oranlarının tek haneli rakamlara düşmesini istediğini ve Merkez Bankası'nın da buna "mecbur" kaldığını anımsatan yazıda, "Bunun nedenlerinden biri de üç yıl içinde üç Merkez Bankası Başkanı değiştirdiği için olabilir" denildi.

Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde "siyasi hayatının sınavıyla karşı karşıya" olduğu dikkat çekilen yazıda, "Onun güvendiği durum, seçmenlerin yeterince büyük bir kısmının, 50 binden fazla Türk'ün ölümüne ve 100 milyar dolardan fazla zarara yol açan doğal afet sonrasında ülkeye rehberlik edecek sağlam bir lider istemesi..." ifadeleri kullanıldı.

Medley Global Advisors'ın ürün müdürü ve araştırma şirketinin gelişmekte olan piyasalar stratejisi eski direktörü Nick Stadtmiller, "Erdoğan'ın alışılmışın dışındaki politikalarını sürdürebildiği kadar sürdürmesi muhtemel görünüyor, ancak bunun nasıl iyi sonuçlanabileceğini göremiyorum. Eninde sonunda ekonominin ipi kopacak" diye konuştu.

"ERDOĞAN'IN PARA POLİTİKASI, ERBAKAN'A DAYANIYOR"

Erdoğan'ın para politikasının yanı sıra elindeki mali ve ekonomik araçları da kullanarak seçimlerde "zafer kazanmayı amaçladığı" belirtilen yazıda, "Erdoğan, Kuran'a uygun olarak faiz toplamaya karşı çıkan Türkiye'nin güçlü İslamcı hareketine bağlı. Erdoğan'ın bu konudaki düşünceleri, akıl hocası merhum eski Başbakan Necmettin Erbakan tarafından kaleme alınan 81 sayfalık Adil Ekonomik Düzen adlı eserle şekillenmiştir. Erbakan'ın kitabı, faizden para kazananları "yoksulların gözyaşlarını içerek" ayakta kalan vampirlere benzetiyordu" denildi.

Yazıda, Bloomberg'in adlarının açıklanmaması koşuluyla üst düzey mevcut ve eski yetkililerle yaptığı görüşmelere işaret edilerek, "Erdoğan'ın komuta ekonomisi versiyonu, kendi doktrinini telkin eden bir teknokratlar kadrosuna dayanıyor. Bu yetkililerin birçoğu Erdoğan'ın para politikası konusundaki başına buyruk görüşlerini dini inançlarına ve siyasete atılmadan önce özel sektördeki kısa kariyerine bağlıyor" ifadelerini kullandı.

Dünya Bankası'nın verilerine atıfta bulunulan yazıda, "Erdoğan, 2002'de ilk kez iktidara gelmesinden sonraki beş yılda gayri safi yurtiçi hasıla yıllık ortalama neredeyse %8 büyürken, 2020'deki salgına kadar geçen beş yıl boyunca bu oran sadece %4'ün biraz üzerindeydi" denildi.

"MİKRO YÖNETİM"

Mikro yönetim (Micromanagement), bir yöneticinin, çalışanlarını yakından gözlemlediği ve onları küçük ayrıntılara aşırı dikkat ederek kontrol ettiği bir yönetim tarzını ifade ederken, genellikle eksik, kusur, hata bulmak amacıyla, ayrıntılara saplantı düzeyinde aşırı odaklanma ve zorbalık düzeyine yaklaşan kontroller nedeniyle şirketlerde ciddi yönetim sorunları yarattığı biliniyor.