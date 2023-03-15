Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması: Üzerimize düşeni yapacağız
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün cuma günü Türkiye'ye geleceğini duyurarak, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin "Biz üzerimize düşeni yapacağız" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nün cuma günü Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Erdoğan, Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin, olumlu mesajlar verdi.
Erdoğan, "Biz üzerimize düşeni yapacağız. Verdiğimiz sözü tutacağız. Bir görüşüp verdiğimiz sözün gereğini yerine getiririz" ifadelerini kullandı.
İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğinin onaylanmasının farklı zamanlarda gerçekleşmesi ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini dile getirmişti.
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