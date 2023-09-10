Erdoğan'dan G-20'ye ilişkin basın açıklaması

Yayınlanma: 10.09.2023 - 14:04

Güncelleme: 10.09.2023 - 14:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’ne ilişkin uluslararası basın toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Fas'taki deprem) 6 ay önce asrın felaketini yaşamış bir ülke olarak tüm imkanlarımızla Faslı kardeşlerimize yardıma hazırız" dedi.

Erdoğan, "Hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye olarak biz daha adil bir dünyanın mümkün olduğuna inanıyoruz. Milli gelire oranla dünyanın en fazla yardım yapan ülkesiyiz" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Tahıl meselesinde Rusya'yı dışlayan bir sürecin sürdürülebilir olma ihtimali çok düşüktür." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Polis koruması altında Kuran yakılması çok açık bir provokasyondur, nefret suçudur. Hiç kimse bizden buna sessiz kalmamızı bekleyemez. Ülkemizin teklif ve gayretleriyle, kutsal kitaplara saldırı, G20 bildirisinde de kınanmıştır"

Erdoğan, "Küresel gıda güvenliğine katkı için yakın zamanda Gıda Güvenliği Çalışma Grubunu toplayacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İnsanlığın ortak geleceği adına İslam düşmanlığının yükseldiği tüm ülkelerin, bu konuda artık daha kararlı politikalar izlemesi gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Karadeniz'de sükuneti bozacak bölgede gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan uzak durulması gerektiği kanaatindeyiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"(Ermenistan-Azerbaycan sınırı) Yarın büyük ihtimalle Sayın Paşinyan'la görüşmem olacak. Bölgeyi (Karabağ) sükunete davet etmekten başka çaremiz yok. Karabağ'da şu anda atılan bu adımlar, doğru adımlar değil. Bunu kabullenmek mümkün de değil. Nitekim AB üyesi ülkeler de bunu kabullenmiyor"

Erdoğan, "(İsveç'in NATO üyeliği) TBMM'de bu tür bir karar geçmediği sürece benim 'evet' demem mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sayın Biden ile bir görüşmemiz ayak üstü de olsa oldu. Orada F-16 konusunu da görüştük" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "F-16 konusunda maalesef dostlar işi alıyorlar, götürüyorlar 'İsveç de İsveç' diyorlar. Bu şekilde yaklaşım, bizi ciddi manada üzmektedir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizi 50 yıldır AB üyesi ülkeler hep oyalamıştır, bugün de oyalıyorlar. Oyalasalar da oyalamasalar da Türkiye Türkiye'dir, biz yolumuza devam ederiz" dedi.