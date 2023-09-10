Normalleşme sürecinde G-20 teması: Katil ve darbeci demişti...

Yayınlanma: 10.09.2023 - 11:47

Güncelleme: 10.09.2023 - 11:47

Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir araya geldi.

İki lider görüşmede, Türkiye - Mısır ikili ilişkileri, ticaret hacminin artırılması, enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile bölgesel ve küresel meseleleri ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılıklı büyükelçi atamalarıyla ilişkilerin yeni bir döneme girdiğine işaret ederek, ikili münasebetlerin hak ettiği seviyeye en kısa zamanda ulaşacağına olan inancını dile getirdi. Mısır yönetiminin Türk yatırımcı ve firmalarına verdiği desteğin önemli olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, LNG, nükleer enerji, kültür ve eğitim alanlarındaki iş birliğini canlandırmaya da önem verdiklerinin altını çizdi.

"KATİL" VE "DARBECİ"

Türkiye-Mısır ilişkileri, 2013’te Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına Sisi liderliğindeki ordunun darbe yapması ve yönetimi ele geçirmesinin ardından kopmuştu.

Erdoğan daha önce Sisi'yi "Katil" ve "Darbeci" gibi sert ifadelerle hedef almıştı. Mısır askerî darbesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmiş ve iki ülkenin diplomatik ilişkileri maslahatgüzar seviyesine gerilemişti.

Türkiye ile Mısır diplomatik ilişkilerin büyükelçilik seviyesine çıkarmıştı.

Erdoğan ile Sisi, Dünya Kupası'nın gerçekleştiği Katar'da bir araya gelmişti.