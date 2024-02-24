Erdoğan'dan İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj: 'İsrail, Gazzelileri acımasızca katlediyor'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekti. "Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca katlediyor" diyen Erdoğan, "Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı" dedi.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan,
"İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin
Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik
Saldırıları" temasıyla gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT)
Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'na video mesaj gönderdi.
İslam dünyasının dört bir yanından toplantıya katılanlara
"Hoş geldiniz" diyen Erdoğan, "Toplantınızın başta işgal edilmiş
Filistin topraklarında gazetecilik görevini yapmaya çalışan medya mensupları
başta olmak üzere tüm basın camiası için hayırlara vesilesi olmasını Rabb'imden
niyaz ediyorum" ifadesini kullandı.
Erdoğan, 7 Ekim'den beri Gazze'de ve İsrail'in işgali
altındaki Filistin topraklarında çok büyük vahşet yaşandığını vurgulayarak, şöyle
konuştu:
"Batılı güçlerin koşulsuz desteğini arkasına alan
İsrail yönetimi bir avuç toprak parçasına sıkıştırdığı Gazzelileri acımasızca
katlediyor. Bugüne kadar 30 binin üzerinde Filistinli kardeşimiz hunharca şehit
edildi, 70 binin üzerinde kardeşimiz de yaralandı. İsrail'in katlettiği
Gazzelilerin kahir ekseriyetini çocuklar, kadınlar ve yaşlılar oluşturuyor.
İsrail işgal güçleri sadece masum sivilleri değil aynı zamanda sahadaki
gerçekleri dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarını da hedef alıyor. Özgür
basının sesini kesmek amacıyla İsrail'in katlettiği medya mensubu sayısı da
100'ün üzerindedir."
İsrail'in yıldırma, korkutma, susturma politikalarına rağmen
gazetecilerin her türlü riski göze alarak Gazze halkına ve hakikate karşı
görevlerini yerine getirdiğini belirten Erdoğan, "Filistinli mazlumların
sesi soluğu olan tüm cesur gazetecileri selamlıyor, vefat edenlere Allah'tan rahmet
diliyorum" diye konuştu.
"İSRAİL'İN DEZENFORMASYON ÇABALARININ ENGELLENMESİ EN
ÖNEMLİ GÖREVLERİMİZ ARASINDA"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, küresel basın kuruluşlarındaki
tasallutunu da kullanan İsrail'in, eş zamanlı olarak dezenformasyon
faaliyetlerine hız verdiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İşlediği savaş ve insanlık suçlarını örtmek için
İsrail, gerçeklerin çarpıtılması ve propaganda başta olmak üzere her yolu
kullanmaktadır. Yaptıkları tarafgir haberlerle Batılı medya organları İsrail'in
propaganda makinasının işlemesine katkı sunmuşlardır. Bu tablo karşısında İslam
ülkeleri olarak sorumluluklarımızdan biri de yalanın hakikati perdelemesinin
önüne geçmektir. Gazzeli kardeşlerimize yönelik barbarlıkların kayıt altına
alınması, duyurulması, İsrail'in dezenformasyon çabalarının engellenmesi en
önemli görevlerimiz arasındadır. 'Filistin topraklarında gazetecilere ve medya
kuruluşlarına yönelik dezenformasyon ve saldırılar' başlıklı toplantınızın buna
vesile olacağına inanıyorum."
Toplantının düzenlenmesinde emeği geçenleri tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.
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