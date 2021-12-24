Erdoğan'ı tehdit eden Çeçen lider Kadirov'la ilgili Rusya'dan bir açıklama daha

24 Aralık 2021 Cuma, 15:43

Türkiye ile Çeçenistan arasında patlak veren park krizi Rusya’ya da sıçradı. Kocaeli’nin Körfez Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan’ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov’u ayağa kaldırmıştı.

Önceki gün kişisel Telegram hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan ve Türkiye’yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlamıştı. Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın adının verilebileceğini söylemişti. Bu gerilimde Türkiye’yi eleştiren Rusya’dan yeni bir açıklama daha geldi.

Rusya’ya karşı savaşan ve Çeçen-İçkerya Cumhuriyeti’nin ilk cumhurbaşkanı olan Cevher Dudayev’in adının verildiği parkla ilgili dün Kremlin de Ramazan Kadirov’dan yana tavır almış ve arka çıkmıştı.

"BU İTİRAZLARI CİDDİYE ALMASINI UMUT EDİYORUZ"

Sözcü'nün haberine göre, Türkiye’nin son dönemde yakın ilişkiler geliştirdiği Rusya ile gerilim yaratan park ile ilgili bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova’dan da bir açıklama geldi. Zaharova, Kadirov’a destek çıkarken dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında Zaharova, “Bu tür adımlar kabul edilemez ve bütün uluslararası kamuoyu tarafından çok sert kınanması gerekiyor. Burada birlik olmalıyız. Bu adım ülke liderlerinin büyük emek harcadığı Rusya-Türkiye ilişkilerine ve işbirliklerine zarar veriyor” dedi.

Zaharova, “Rusya, Türkiye tarafından bu itirazları ciddiye almasını umut ediyoruz” yorumunu yaptı.

Kremlin Sözcüsü ise geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Türkiye’deki şehirlerden birinde bir alana böyle bir ismin verilmesini, en hafif tabiriyle tasvip etmediğimizi diplomatik kanallardan Türk meslektaşlarımıza ilettik” ifadelerini kullanmıştı.

