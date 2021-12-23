Erdoğan'ı tehdit eden Çeçen lider Kadirov'a Rusya'dan destek: En hafif tabiriyle...

23 Aralık 2021 Perşembe, 13:33

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türk makamlarının bir parka Rusya’nın bir bölgesini ele geçirmeye çalışan bir teröristin adını verme kararının Çeçenistan halkı için acı verici olduğunu, bu nedenle Çeçenistan lideri Ramzan Kadirov’un duygusal tepkisinin anlaşılabilir olduğunu belirtti.

Peskov, “Bu tepki, Rusya'nın bu bölgesini kontrol altına almaya çalışan teröristler tarafından kışkırtılan ve başlatılan birkaç savaşı geçirmiş olan Rusya’nın bölge liderinin fazlasıyla duygusal, fakat anlaşılır bir tepkisidir. Bunu yapan teröristlerden biri Dudayev idi. Ne yazık ki bu yakınlarda Türkiye’nin bir bölgesinde parklardan birine bu teröristin adı verildi. Elbette ki bu tüm Çeçenler için, Çeçenistan Cumhuriyeti için fazlasıyla acı verici bir karar, bu nedenle bu duygusal tepki de tamamen anlaşılır” açıklamasında bulundu.

Sputnik'in haberine göre Kremlin Sözcüsü, “Türkiye’deki şehirlerden birinde bir alana böyle bir ismin verilmesini, en hafif tabiriyle tasvip etmediğimizi diplomatik kanallardan Türk meslektaşlarımıza ilettik” ifadelerini kullandı.

"MİSİLLEME YAPABİLECEĞİNİ" SÖYLEMİŞTİ

Kadirov kişisel sosyal medya hesabından Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedefine almıştı. Kocaeli’nin Körfez Belediyesi tarafından kısa bir süre önce açılan Cevher Dudayev Parkı, Çeçenistan’ı ve Çeçen lider Ramazan Kadirov’un sert tepkisine neden olmuştu. Türkiye’yi “teröristlere arka çıkmakla” suçlayan Kadirov, açılan bu parka misilleme yapma hazırlığı içerisinde olduğunu ve bir parka terörist elebaşı Abdullah Öcalan’ın adının verilebileceğini söylemişti.