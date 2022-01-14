Erdoğan’ın danışmanının sözleri Rusya'nın gündeminde

14 Ocak 2022 Cuma, 14:20

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Cumhurbaşkanlığı Danışmanı İhsan Şener'in Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) barış güçlerinin Kazakistan'da kullanılmasına ilişkin sözleri hakkında Türkiye'den açıklama talep ettiklerini belirtti. “En hafif tabirle, anlaşılmayan bir açıklama” diyen Lavrov, bu sözler hakkında Türkiye’den açıklama istediklerini söyledi.

Lavrov, ülkesinin dış politikasına dair değerlendirmelerde bulunduğu yıllık basın toplantısında konuya değindi.

Sputnik'te yer alan habere göre, "Ankara'da, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarının biri, en hafif tabirle, anlaşılmayan bir açıklama yaparak Kazakistan'ın KGAÖ'yü davet etmesini kınadı. Türk meslektaşlarımızdan bunun ne anlamı geldiği konusunda açıklama talep ettik" diyen Lavrov, Türk ve Azeri resmi yetkililerden bu konuda 'sinirli bir tepki' görmediklerini söyledi.

Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “15 Temmuz’u Unutturmayacağız” başlıklı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İhsan Şener, “Türk devletleri, birliklerini yeni oluşturdu. Bu birlik oluştuktan sonra bunların patronajı olarak görülen devletler Türkiye ve Kazakistan’dır. Gaz parasıdır, pazar ücretlerinin artırılması bahane edilerek bugün Kazakistan işgal ediliyor. 30 yıllık Sovyet boyunduruğundan kurtulmuş, kendi zenginliğine, kültürüne, değerlerine yönelmiş devleti yeniden o sığ, anlamsız cendereye almak istiyorlar. Hayat pahalılığı, petrol pahalılığı işin kılıfıdır. Türk Devletleri Topluluğu kurulduktan sonra buna karşı birtakım menfi süreçler yaşandı” ifadelerini kullanmıştı.

Şener’in sözleri ardından açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, KGAÖ barış güçlerinin Kazakistan'a girmesini bu ülkenin işgali olarak gören kişilerin Kazakistan'ın egemenliğine ve bağımsızlığına saygı duymadığını söylemişti.

Zaharova, "Şener'in açıklamasını gördüm ve o açıklamada Rusya'nın Kazakistan'ı işgal ettiğine dair direkt suçlamalar bulunmuyor” derken, Türk yetkililerin Kazakistan konusunda düşünülmeden yapılmış açıklamalardan kaçınacağını ve 'bulanık suda balık yakalamaya çalışmayacağını' umduklarını belirtmişti.