Son dakika... Erdoğan'ın evinin fotoğrafını çektikleri iddia edilmişti: İsrail Başbakanı’ndan açıklama geldi
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Çamlıca Kulesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin fotoğraflarını çektikleri iddia edilen İsrailli çift ile ilgili açıklamalarda bulundu.
İsrail vatandaşı iki kişi, "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı. Anadolu Ajansı çiftin, Çamlıca Kulesi'nden Erdoğan'ın Üsküdar'daki konutunun fotoğrafını çektiği için tutuklandığını bildirmişti. İsrail Başbakanı’ndan konuya ilişkin açıklama geldi.
Reuters'ın haberine göre, İsrail Başbakanı yaptığı açıklamada, "Türkiye'de tutuklu bulunan İsrailli bir çiftin serbest bırakılması için çalıştığını ve Türk devlet medyasının bu ikilinin 'casus' olduğu dair yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını" söyledi.
Başbakan Bennett, "İsrailli Natali ve Mody Oknin'in ailesiyle görüştüğünü ve onları İsrail'e geri getirmek için sarf edilen çabalar hakkında bilgilendirdiğini" söyledi.
Bennett, çiftin “Türk yetkililer tarafından belirtildiği gibi, herhangi bir İsrail kurumu için çalışmadığını” söyledi. Başbakan, “Dışişleri Bakanlığı öncülüğünde İsrail’deki en üst düzey yetkililer hafta sonu boyunca bu konuyla ilgilendi ve bir an önce çözüm bulmak için çalışmalarına devam edecek” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Anadolu Ajansı çiftin, Çamlıca Kulesi’nden Erdoğan’ın Üsküdar’daki konutunun fotoğrafını çektiği için ‘casusluk iddiasıyla’ tutuklandığını belirtmişti. Ajans, İsrailli çift ile birlikte Türk vatandaşı bir şüphelinin de "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandığını aktarmıştı. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, tutuklanan kişilerin ajan oldukları iddiasını reddetmişti.
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