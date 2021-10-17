Erdoğan’ın F-16 açıklaması dış basında gündem oldu: “Muhtemelen zor olacak”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “F-16 teklifi ABD'den geldi”açıklaması dış basında gündem oldu. Reuters haber ajansı, "Türkiye'ye yönelik duyarlılığın son yıllarda derinden soğuduğu ABD Kongresi'nden onay alması muhtemelen zor olacak" yorumuna yer verdi.
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberlerle ilgili açıklaması dış basında gündem oldu. Erdoğan açıklamasında, "Bu konu F-35 konusuyla bağlantılı bir konu. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu" dedi.
Reuters haber ajansı haberinde, “NATO müttefikleri arasındaki on yıllardır devam eden ortaklık, Suriye politikası konusundaki anlaşmazlıklar, Ankara'nın Moskova ile daha yakın bağları, Doğu Akdeniz'deki durum, ABD'nin devlete ait bir Türk bankasına yönelik suçlamaları ve Türkiye’deki hak ve özgürlüklerdeki erozyon nedeniyle son 5 yılda eşi benzeri görülmemiş bir kargaşa yaşadı” denildi.
“ÇATLAĞI DERİNLEŞTİREBİLECEK BİR HAMLE”
Haberde, “ABD, Türkiye'yi daha fazla Rus silahı satın almaması konusunda defalarca uyardı” denilerek şu yorumda bulunuldu:
“Ancak Erdoğan, Ankara'nın hâlâ Rusya'dan ikinci bir S-400 partisi satın alma niyetinde olduğunu belirtti; bu, Washington'la arasındaki çatlağı derinleştirebilecek bir hamle...”
Ajans, “Jetlere yönelik talebin, Türkiye'ye yönelik duyarlılığın son yıllarda derinden soğuduğu ABD Kongresi'nden onay alması muhtemelen zor olacak. ABD Kongresi'nde Biden yönetimini Ankara'ya öncelikle Rus silahları satın alması ve insan hakları sicili konusunda daha fazla baskı yapmaya zorlamak için iki partinin desteği var” değerlendirmesine yer verdi.
Haberde, “Ankara, Lockheed Martin Corp (LMT.N) tarafından yapılan 100'den fazla F-35 jeti sipariş etmişti, ancak ABD, Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın aldıktan sonra 2019'da Türkiye'yi programdan çıkardı” hatırlatması yapıldı.
Video Haberler
- tv100 stüdyosunda gerginlik
- Emniyet Müdürü'nü ölüme sürükleyen anların videosu
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
En Çok Okunan Haberler
- Kağıt işçisini isyan ettiren soru
- Soylu'nun sözlerine art arda sert yanıtlar
- Benzin ve motorinde büyük zam beklentisi
- CHP'li Başarır'dan Soylu'ya çok sert tepki
- İmamoğlu’ndan Diyarbakır’da 'barış' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nun çağrısı Erdoğan'ı kızdırdı
- Sahte cumhurbaşkanı, İnce ile de görüşmüş
- Nike'ın üst düzey yöneticisinden cinayet itirafı
- CHP, AKP'yi yakaladı
- Düğünde ortalık karıştı; kan aktı!