Erdoğan'ın konuşmasının hemen ardından "'Filistin davası' sizlere ömür" diyerek duyurdu

22 Eylül 2021 Çarşamba, 12:08

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi toplantısında açıklamalarda bulundu.

Toplantının ardından ise DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan, Twitter hesabından, "Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi" "Ortadoks Yahudi Ticaret Odası" ile ortak yayınlanan deklerasyonu paylaştı.

"'FİLİSTİN DAVASI' SİZLERE ÖMÜR"

Gürcan söz konusu paylaşımında, "Bugün imzalandı. 'Filistin davası' sizlere ömür! Hele Dışişleri Bakan Yardımcısının şu gururla tuttuğu belgenin 4. veya 5. maddesini ben veya Sn. Ünal Çeviköz televizyonlarda konuşsak sanırım bizi 'yandaş medya' çarmıha gererdi" ifadelerini kullandı.

??Bugün imzalandı. 'Filistin davası' sizlere ömür!

Hele Dışişleri Bakan Yardımcısının şu gururla tuttuğu belgenin 4. veya 5. maddesini ben veya Sn. Ünal Çeviköz televizyonlarda konuşsak sanırım bizi 'yandaş medya' çarmıha gererdi. ??@UnalCevikoz pic.twitter.com/2jqTkEVkdx — METIN GURCAN (@Metin4020) September 21, 2021

Türk - Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Ortodoks Yahudi Ticaret Odası’nın açıklaması şu şekilde:

“19 Eylül 2021 tarihinde, New York'ta düzenlenen Türkiye ve Amerikan Başkanlığı etkinliğinde Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) ve Ortodoks Yahudi Ticaret Odası (OJC), ortak değerlere ve dayanışmaya dayalı bir ittifak oluşturma ve ortak çeşitlilikte işbirliği ve Türk Amerikalıların ve Yahudi Amerikalıların iyiliğine ve anavatanımızı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ve anavatanımız İsrail'i ve Türkiye'yi desteklemek için bir anlaşmaya varmıştır.

1- Kültürel, dini, eğitimsel ve sosyal alışverişi geliştirmek için tasarlanmış programlarla ilgili miras topluluklarımız arasındaki ilişkileri güçlendirmek.

2- Ön yargı ve nefretin her türlüsüne, antisemitizme, islamofobia ve Türk düşmanlığına karşıdır. Hoşgörünün ötesinde karşılıklı takdir ve saygıya dayalı insandan insana ilişkiler kurun.

3- ABD, İsrail ve Türkiye arasındaki ticareti ve iş ilişkilerini teşvik etmek gerekir.

4- İsrail ve Türkiye'yi hedef alan çeşitli yaptırımlara karşı çıkın, çünkü BDS* aşırılığı cesaretlendiriyor ve BDS* temsil ettiğini iddia ettiği insanlara zarar veriyor.

5- Amerika'yı, İsrail'i ve Türkiye'yi hedef alan her türlü radikalizm, şiddet içeren aşırıcılık ve terörizmin her türlüsüne karşı çıkın.”

ERDOĞAN BARIŞ ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Erdoğan, dün katıldığı BM 76'ncı Genel Kurulu görüşmelerindeki konuşmasında şunları kaydetmişti:

"Bölgemizde istikrarsızlığı körükleyen, barış ve güvenliği tehdit eden en önemli sorunlardan biri de İsrail-Filistin ihtilafıdır. Filistin halkına yönelik zulüm sürdükçe, Orta Doğu'nun kalıcı barış ve istikrara kavuşması mümkün değildir. Bunun için işgal, ilhak ve yasa dışı yerleşim politikalarına mutlaka ve derhal son verilmelidir. Kudüs'ün 1947 tarihli Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Harem-i Şerif'in mahremiyetine ve Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz. Barış süreci ve iki devletli çözüm vizyonu, daha fazla gecikmeksizin yeniden canlandırılmalıdır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1967 sınırları temelinde, özellikle başkenti Kudüs olan, bağımsız ve coğrafi bütünlüğe sahip bir Filistin Devleti'nin kurulmasının, öncelikli hedefleri arasındaki yerini koruduğunu belirtti.