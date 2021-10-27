Erdoğan'ın sözlerini hatırlatıp harekete geçtiler: Riske atmayı göze alamayız

27 Ekim 2021 Çarşamba, 08:40

Temsilciler Meclisi'nin 11 üyesi, ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a yazdıkları mektupta Türkiye'nin 40 yeni F-16 savaş uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın alacağı hakkındaki haberlerden "derin endişe duyduklarını" belirttiler.

Temsilciler Meclisi üyeleri mektupta, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında Türkiye'nin Rusya'dan ek bir S-400 füze savunma sistemi alacağını açıklamasının ardından, hasım gibi davranmaya devam eden anlaşma müttefiğimize ABD'de üretilmiş uçaklarımızı yollayarak ulusal güvenliğimizi riske atmayı göze alamayız" ifadelerine yer verdi.

Reuters bu ayın başında Türkiye'nin ABD'ye 40 yeni Lockheed Martin F-16 uçağı ve varolan yaklaşık 80 uçak için modernizasyon kiti satın almak için teklifte bulunduğu haberini yaptı.

Türkiye daha öncesinde 100'ün üzerinde Lockheed Martin F-35 uçağı sipariş etmişti, ancak ABD Rusya S-400 füzelerini satın alan Türkiye'yi programdan çıkardı.

Reuters tarafından dün görülen 25 Ekim tarihli mektup Cumhuriyetçi temsilci Nicole Malliotakis ve Demokrat temsilci Carolyn Maloney'nin inisiyatifiyle hazırlandı.

Mektupta, "Bu teklifin ilerlemesi halinde Kongre'nin birlik olarak satışı engelleyeceğine inansak da, ABD şu anda hiçbir gelişmiş askeri ekipmanı Türkiye hükümetine aktarmayı göze alamaz" ifadelerine yer verildi.

İki NATO müttefiği arasındaki ilişkiler son beş yılda Suriye iç savaşında izlenen tutum, Türkiye'nin Rusya ile yakınlaşan ilişkileri, Türkiye'nin Akdeniz'deki hamleleri, Halkbank hakkında ABD'de devam eden hukuki süreç ve Türkiye'de insan hakları ile özgürlükler alanındaki adımları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle zor bir dönemden geçiyor.