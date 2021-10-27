Uykusuz dergisinden çok konuşulacak 'dolar' kapağı

27 Ekim 2021 Çarşamba, 08:36

Uykusuz dergisi, bu hafta artan döviz kurlarını kapağına taşıdı. Derginin kapağındaki karikatürde "Kur parkı açıldı milletimize hayırlı olsun" denilirken; "10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği" mesajları ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filmindeki sözleriyle ekonomi tiye alındı.

Derginin kapağı şu şekilde:



