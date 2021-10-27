Uykusuz dergisinden çok konuşulacak 'dolar' kapağı
Uykusuz dergisi, bu haftaki kapağında art arda rekorlar kıran döviz kurlarına yer verdi.
Uykusuz dergisi, bu hafta artan döviz kurlarını kapağına taşıdı. Derginin kapağındaki karikatürde "Kur parkı açıldı milletimize hayırlı olsun" denilirken; "10 liraya gidecekmiş iki gözümün çiçeği" mesajları ile usta oyuncu Kemal Sunal'ın "Çöpçüler Kralı" filmindeki sözleriyle ekonomi tiye alındı.
Derginin kapağı şu şekilde:
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