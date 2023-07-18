Erdoğan'ın 'yatırım' umudu sürüyor: Suudi Arabistan ziyareti bitti, sıra Katar'da

Yayınlanma: 18.07.2023 - 10:03

Güncelleme: 18.07.2023 - 10:22

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suudi Arabistan ziyareti sırasında Suudi Arabistan ile Türkiye arasında doğrudan yatırım, savunma sanayii, enerji ve iletişim alanlarında anlaşma imzalandı.

Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmelerde bulundu.

Erdoğan'ın Suudi Arabistan ziyareti, 17-19 Temmuz tarihleri arasında Katar ve BAE'yi de kapsayan Körfez turunun ilk durağı oldu. Erdoğan, Körfez turunun ikinci durağı kapsamında Katar'a gidecek.

"MUHADENET MUAHEDESİ"

Suudi Arabistan haber ajansı (SPA), Suudi ve Türk liderlerin resmi görüşmeler sırasında Suudi Arabistan ve Türkiye arasındaki ikili ilişkileri gözden geçirdiklerini, aralarındaki işbirliği imkanlarını ve çeşitli alanlarda ilişkileri geliştirme fırsatlarını incelediklerini belirtti.

SPA'nın haberinde, Suudi Arabistan ile Türkiye arasında 1929'da imzalanan "Muhadenet Muahedesi"ne (Dostluk Anlaşması) dayanan tarihi ve güçlü ilişkiler olduğu hatırlatıldı.

5 YENİ ANLAŞMA

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında imzalanan 5 yeni anlaşma şu şekildedir:

Doğrudan Yatırımın Teşvik Edilmesi Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı

İletişim Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imzalandı.

Savunma Bakanlıkları Arasında İşbirliğine İlişkin Uygulama Planı

Enerji Alanında Mutabakat Zaptı

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar Arasında İşbirliği Sözleşmesi

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Salman, Baykar ile anlaşmaya ilişkin, "Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında, Krallığın silahlı kuvvetlerinin hazırlığını arttırmak ve savunma ve üretim kabiliyetlerini güçlendirmek amacıyla bakanlığın insansız hava araçları alacağı iki satın alma sözleşmesi imzalandı" ifadelerini kullandı.

SUUDİ-TÜRK İŞ FORUMU DÜZENLENDİ

Suudi Yatırım Bakanı Khalid al-Falih ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla Suudi ve Türk şirketlerinden ve özel sektörden temsilcilerin yer aldığı bir Suudi-Türk İş Forumu düzenlendi.

Forumda, iki taraf arasında enerji, turizm ve altyapı projeleri dahil olmak üzere 9 anlaşma imzalandı.

Al-Falih, Suudi-Türk ekonomik ortaklığının büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtirken, iki ülke arasındaki özel sektör ortaklıkları ve iş bağlarının ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi için kilit unsurlar olarak görüldüğünün altını çizdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Körfez turu öncesi havaalanında gazetecilere konuşan Erdoğan, "Şu anda savunma sanayide, altyapı, üst yapı yatırımlarında Türkiye’nin üç ülkeye ciddi bir yatırım imkanı olacak. Bunun yanında bu ülkelerin Türkiye’den belirli 'asset'leri alma durumları olacak. Ama bazı cambazların söylediği gibi. 'BOTAŞ'ı satıyorlar' gibi bir şey yok, neyin satılacağını neyin satılmayacağını çok iyi biliriz" demişti.

Erdoğan, Suudi Arabistan'a ilişkin, "Öncelikli gündemimiz bu ülkelerle ortak yatırım ve ticari faaliyetler olacak. Suudi Arabistan, ticaret, yatırımlar, müteahhitlik alanlarında özel bir konuma sahip, Suudi Arabistan’ın büyük çaplı projelerinde Türk firmaların daha fazla rol oynamasını arzu ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.