'Erdoğan'la Esad telefonda görüşecek' iddiasına Suriye'den yalanlama

11 Ağustos 2022 Perşembe, 12:38

Üst düzey Suriyeli kaynakların, medyada yer alan “Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad arasında bir telefon görüşmesi olabileceği” yönündeki haberleri yalanladığı öne sürüldü.

Türkiye gazetesinde dün yayınlanan bir haberde, İran ve Rusya ile yapılan Tahran ve Soçi görüşmelerinde "Suriye sahasına yansıyacak önemli kararlar alındığı" belirtildi.

Yılmaz Bilgen imzalı haberde, "Ankara’nın 'Henüz erken' dediği Erdoğan ile Esad görüşmesinin bir telefon düzeyinde de gerçekleşebileceği" iddiası da yer aldı.

Haberde ayrıca, “Türkiye; Rusya, İran ve Esad rejimi ile birlikte ülkenin doğusundaki PKK korsan devlet yapılanmasına karşı müşterek harekât teklifinde bulundu. Bir Körfez ülkesi ile Afrika’da yer alan bir başka İslam ülkesinin de Erdoğan-Esad görüşmesi için iki tarafla diplomasi trafiği yürüttüğü belirtiliyor” sözlerine yer verildi.

ŞAM'DAN YALANLAMA

Lübnan merkezli Al-Mayadeen Televizyonu web sitesine konuşan üst düzey Suriyeli bir yetkili, “Suriye ve Türkiye cumhurbaşkanları arasında temas olasılığından bahsetmenin tamamen yanlış olacağını” belirterek bu iddiayı yalanladı.

Öte yandan Beşar Esad yönetimine yakınlığı ile bilinen Al-Watan gazetesi de aynı haberi paylaşarak bu bilgiyi teyit etti.

"ERDOĞAN, YARATTIĞI KRİZİ YATIŞTIRMAK İÇİN UĞRAŞIYOR"

Gazetenin haberinde, bu iddiaların, “Erdoğan'ın Suriye topraklarında 30 km derinliğinde ‘güvenli bölge’ diye adlandırdığı bir bölge oluşturma bahanesiyle yarattığı krizi yatıştırmak için çaba harcadığı bir döneme denk geldiğine” işaret edildi.

Al-Watan gazetesi, ilgili haberinde, “Suriye'nin kuzeyinde birçok şehir, kasaba ve köyü işgal eden Türk rejimi, daha önce Rus tarafıyla varılan, özellikle Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi ve teröre desteğin kesilmesi çağrısında bulunan mutabakatlar kapsamındaki tüm yükümlülüklerini reddetti” ifadelerini kullandı.

Haberde, Şam yönetiminin Türkiye’nin “terörle mücadele bahanesiyle Suriye topraklarının bazı kısımlarını işgal ettiğini, bunun bölgesel ve uluslararası barış için bir tehdit oluşturduğunu vurguladığı” belirtildi.

Suriye hükumeti geçtiğimiz Mayıs ayında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi’ne sunduğu mektupta, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde "güvenli bölge" oluşturma adıyla yeni bir askeri operasyon başlatma planlarını şiddetle kınamıştı.

KREMLİN'DEN AÇIKLAMA

Bu iddia dün günlük basın toplantısı düzenleyen Kremlin Sözcüsü Dimity Peskov'a sorulmuştu.

Konunun Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında birkaç gün önce Soçi’de yapılan görüşmede gündeme gelip gelmediği sorusuna Peskov, "Kısa bir süre önce Soçi'de yapılan görüşmede Suriye meseleleri istişare edildi. Ancak telefonla ikili temasların olasılığı Türk veya Suriye tarafına sorulmalı" cevabını vermişti.