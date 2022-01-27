Ergin Yıldızoğlu yazdı: Küfürden kıyıma giden yol

27 Ocak 2022 Perşembe, 12:06

Gazetemiz yazarı Ergin Yıldızoğlu, bugünkü köşe yazısında "Küfürden kıyıma giden yol" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Yıldızoğlu, Sedef Kabaş gece yarısı gözaltına alınıp tutuklanırken IŞİD’ciye af, Sezen Aksu’nun “dilini koparmaktan”, “kafasına sıkmaktan” söz eden açıklamalar, TELE1’i susturma çabaları, hızla tırmanan simgesel şiddet, ister istemez küfürden kıyıma giden yolu düşündürdüğünü belirterek, "'Süreç olarak faşizmin' tarihsel örnekleri, 'O yol çok uzun değil' diyor" dedi.

Tarihte imparatorlukların elinde gerçekleşmiş soykırım/katliamların çok olduğundan bahseden Yıldızoğlu, "Modern zamanlarda kapitalist - ırkçı zeminde, Amerika’daki siyahları hedef alan, 1921 Tulsa katliamı gibi örnekler de var. Ancak en klasik ve sonuna kadar gitmiş olanını Nazi Almanyası’nda buluyoruz" dedi.

Irkçılığın yapısal olarak hâlâ devam ettiğini belirten Yıldızoğlu, "Bugün yeniden ırkçıların bir 'iç savaş' arzusu tartışılıyor. Afrika’da Huti-Tutsi savaşı ve soykırım, Balkanlar’da 'soykırım' girişimleri insanlığın dersini almadığını gösteriyor" diye yazdı.

BUGÜN YENİDEN...

Hindistan’da “yol”un son aşamasına doğru hızla ilerleyen dinci faşizm sürecinden bahseden Yıldızoğlu, bu kez hedefin, 204 milyon Müslüman olduğunu söyledi. Yıldızoğlu şunları kaydetti: "Hindu üstünlüğünü savunan dinci-ırkçı Hindutva hareketinin partisi BJP, 2014 yılında Narendra Modi başkanlığında iktidara geldiğinden bu yana, başta Müslümanlar olmak üzere azınlıkları hedef alan saldırılar (dayak, linç, tecavüz, kundaklama) ilk üç yılda yüzde 30 arttıktan sonra, son beş yılda ikiye katlanmış. Gözlemcilere göre, 'polisin bu suçları takip etmekteki isteksizliği, yakalananların ceza almadan serbest kalması saldırganları cesaretlendiriyor.'"

Yıldızoğlu'nun belirttiğine göre; soykırım olasılıklarını izleyen Genocide Watch örgütünün başkanı Dr. Gregory Stanton, Ruanda’da bir soykırımın olasılığı konusunda çok önceden uyarmıştı. Şimdi de Hindistan’da Müslümanlara yönelik bir soykırımın kaçınılmaz olduğunu düşünüyormuş.

GANDİ'YE DÜŞMAN

Geçen aralık ayında Hindistan’ın kuzeyinde Haridvarda kentinde, Dinci Parlamento başlıklı bir toplantıda milliyetçi Hindu örgütlerinin en radikalleri bir araya geldiğini anlatan Yıldızoğlu, "En eski Hindu örgütlerinden, Gandi’ye düşman ve onun katilini yücelten Hindu Mahasabha’nın kadın lideri Sadhvi Annapurna konuşmasında, 'Silah olmadan hiçbir şey olmaz. Onların nüfusunu yok etmek istiyorsak öldürmeye hazır olmalıyız' diyormuş. Hindu Raksa Sena örgütünün lideri Swami Prabodh ananda Giri de toplantıda baştan aşağı safran rengi giysiler içindeki dinleyicilere hitaben 'Her Hindu silahlanmalıdır ve temizlik hareketini gerçekleştirmemiz gerekecek' diyerek soykırım çağrısı yapmış" ifadelerini kullandı.

Yıldızoğlu son olarak, şubat ve mart aylarında üç eyalette yapılacak seçimlere giderken Hindu faşizminin saldırılarının daha da artmasının beklendiğini söyledi.