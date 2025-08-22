Erin Kasırgası ABD kıyılarına ulaştı

ABD'nin Atlantik kıyılarında etkisini artıran Erin Kasırgası, Kuzey Carolina’daki Outer Banks bölgesine ulaştı.

Kuzey Carolina Valiliği, kıyı şeridi boyunca olumsuz hava şartlarına sebep olması beklenen kasırga nedeniyle eyalet genelinde acil durum ilan etti.

PLAJLAR KAPATILDI

Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), Florida’dan New England’a kadar uzanan bölgede yaşamı tehdit eden ters akıntılar ve tehlikeli deniz şartları konusunda uyarılar yaptı.

New York, New Jersey, Maryland ve Delaware’de onlarca plaj geçici olarak kapatıldı.

New York Valisi Kathy Hochul, eyalet genelindeki plajların Perşembe gecesine kadar kapatıldığını açıkladı.

Meteorologlar, Long Island kıyılarında dalgaların 3,6 ila 4,8 metreye ulaşacağını, Brooklyn ve Queens’in alçak kesimlerinde ise kıyı taşkınlarının görülebileceğini açıkladı.

ÇAPI 965 KİLOMETRE

Ulusal Kasırga Merkezi, Erin Kasırgası'nın çapının yaklaşık 965 kilometreye ulaşarak ortalama bir kasırganın iki katı büyüklüğüne ulaştığını duyurdu.

Yetkililer, kasırganın çarşamba günü en güçlü 5. kategori seviyesine ulaştığını ve en yüksek rüzgar hızının 180 km/saat civarında olduğu bilgisini paylaştı.

Fırtınanın Cuma günü denizde kuzeye doğru ilerlemesi bekleniyor, ancak karaya doğrudan ulaşması öngörülmüyor.