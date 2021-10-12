Erişim sorununun ardından Instagram’dan yeni özellik!
Instagram, küresel bir hizmet kesintisi durumunda kullanıcılara bildirimle haber vereceğini açıkladı.
Instagram, resmi blog sayfasından yaptığı paylaşımla bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendireceğini açıkladı.
Web Tekno'nun haberine göre; geçtiğimiz hafta Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger hizmetlerinin tamamı çökmüş, kullancılar uzun süre platformlara girememişti. Kullanıcılar çökmenin ardından Twitter'a akın etmişti.
Resmi blog sayfasından yeni bir özellik geliştirdiğini duyuran Instagram, bu özellikle bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendirmeye hazırlanıyor. Bildirimin "Hareketler sayfası" içinde görüleceği belirtiliyor.
Instagram bu özelliğin küçük çaplı kesintilerde çalışmayacağını, tüm kullanıcılar bu kesintilerden etkilendiğinde söz konusu bildirimin görüleceğini belirtiyor. Şirket, "uyarı" bildirimini birkaç ay içerisinde ABD'de, ardından tüm dünyada kullanıcılara açacak.
"HESAP DURUMU" ÖZELLİĞİ
Instagram yaptığı açıklamada ayrıca kullanıcıların hesaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan "Hesap Durumu" isimli bir özellik daha geliştirdiğini duyurdu. Kullanıcılar, hangi gönderilerinin kaldırıldığını, bunun sonucunda hesapların kapatılma riskiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrebilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Dev Güneş fırtınası bugün Dünya'yı vuracak!
- DSÖ'den Sinovac açıklaması
- Tarihi rekor: Dolar 9 lira!
- İşte CHP’nin O Broşürü
- Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'ndan art arda paylaşım
- Tamer Karadağlı'ya Devlet Bahçeli'den destek
- Ceyhan'dan hükümete kritik çağrı
- İki doz aşı olanlarla ilgili kritik açıklama
- Girit'te şiddetli deprem... Türkiye'de de hissedildi
- Albayrak hakkında 'hukuki' süreç açıklaması