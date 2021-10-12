Erişim sorununun ardından Instagram’dan yeni özellik!

12 Ekim 2021 Salı, 15:12

Instagram, resmi blog sayfasından yaptığı paylaşımla bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendireceğini açıkladı.

Web Tekno'nun haberine göre; geçtiğimiz hafta Facebook, WhatsApp, Instagram ve Messenger hizmetlerinin tamamı çökmüş, kullancılar uzun süre platformlara girememişti. Kullanıcılar çökmenin ardından Twitter'a akın etmişti.

Resmi blog sayfasından yeni bir özellik geliştirdiğini duyuran Instagram, bu özellikle bir hizmet kesintisi yaşandığında kullanıcılarını bilgilendirmeye hazırlanıyor. Bildirimin "Hareketler sayfası" içinde görüleceği belirtiliyor.

Instagram bu özelliğin küçük çaplı kesintilerde çalışmayacağını, tüm kullanıcılar bu kesintilerden etkilendiğinde söz konusu bildirimin görüleceğini belirtiyor. Şirket, "uyarı" bildirimini birkaç ay içerisinde ABD'de, ardından tüm dünyada kullanıcılara açacak.

"HESAP DURUMU" ÖZELLİĞİ

Instagram yaptığı açıklamada ayrıca kullanıcıların hesaplarıyla ilgili bilgi sahibi olmalarını sağlayan "Hesap Durumu" isimli bir özellik daha geliştirdiğini duyurdu. Kullanıcılar, hangi gönderilerinin kaldırıldığını, bunun sonucunda hesapların kapatılma riskiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrebilecek. Özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.