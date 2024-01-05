Erkek arkadaşını yastıkla boğan kadının tüyler ürpertici cinayet itirafı!

Yayınlanma: 05.01.2024 - 11:46

Güncelleme: 05.01.2024 - 11:47

Florida'da yaşayan 69 yaşındaki Margaret Kearney, ölümcül rektum kanseri nedeniyle bakımevinde olan erkek arkadaşının ölümüyle ilgili olarak Salı günü tutuklandı.

Bakımevine ziyarete gelen bir hemşire, Kearney'in 15 yıllık erkek arkadaşını ölü bulmuştu.

Olay yerine gelen polislere göre adı açıklanmayan adamın "kayda değer bir yarası" yoktu.

Bir gün sonra, Kearney'nin otuz yılı aşkın arkadaşı yetkililere, birlikte yaptıkları birkaç telefon görüşmesinin tehlike işaretleri uyandırdığını söyledi.

Arkadaşı ifadesinde, Kearney'in "kurbana bakmak zorunda kalmaktan tiksindiğini, kurbanın hastalığı nedeniyle kendi kendine dışkıladığını ve onu temizlemek istemediğini ve bir dahaki ziyaretlerinde Darülaceze veya evde sağlık hemşiresinin onu temizlemesini bekleyeceğini ifade ettiği" belirtildi.

Yasal belgelere göre arkadaşı, Kearney'nin önceki gece kendisini aradığını ve "kurbanı bir yastıkla boğduğunu ve onun 'öldüğünü' söylediğini" belirtti.

Arkadaşının iddiasına göre Kearney, ertesi gün ziyarete gelen bakımevi hemşiresinin uykusunda öldüğünü düşünmesi için onu bir battaniyeyle örtmeyi planladığını söyledi.

İfadeye göre, Kearney'nin ertesi gün arkadaşıyla yaptığı kontrollü görüşmede, şüpheli 'daha iyi' hissettiğini söyledi ve kurbanı boğmak için bir yastık kullandığını doğruladı.

Dedektiflere, erkek arkadaşının kendisini yatak odasına çağırarak ağrıdan şikâyet ettiğini ve beş dakika boyunca yüzüne bir yastık bastırdığını itiraf eden Kearney, erkek arkadaşının 'canlı ve uyanık' halden artık nefes alamaz hale geldiğini söyledi.

Kearney, 911'i aramak yerine kanepede uyuduğunu ve ziyarete gelen hemşireye erkek arkadaşının uykusunda doğal nedenlerle öldüğüne inandığını söylediğini belirtti.

Kearney'nin, erkek arkadaşına ihtiyacından daha fazla sıvı morfin verdiğini de itiraf ettiği iddia ediliyor.

Erkek arkadaşını "daha fazla acı çekmesini önlemek için" öldürdüğünü söyleyerek cinayeti itiraf eden Kearney, kasıtlı birinci derece cinayetle suçlanıyor ve kefaletsiz olarak hapiste tutuluyor.