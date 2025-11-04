Erkeklerde sertleşme sorununa karşı 5 kritik besin

Yatak odasında sorun yaşamak pek çok erkeğin korkulu rüyasıdır. Araştırmalar, tıp dilinde 'erektil disfonksiyon' adı verilen 'sertleşme sorunu'nun tüm dünyada sanılandan çok daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor.

Türk Androloji Derneği verilerine göre, ülkemizdeki erkeklerin yaklaşık yüzde 33'ü hayatlarının bir döneminde bu sorunu yaşadığını belirtiyor.

Sağlık uzmanları, bu durumla ilgili pek çok öneri sunuyor. Performans artırıcı haplar etkili olsa da, doğal yollarla performans artırmak isteyen erkeklerin sayısı da giderek artıyor.

Bu noktada bir doktor, işe basit bir yerden başlamayı öneriyor: beslenme düzeni.

SERTLEŞME SORUNUNUN TÜRLERİ

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) göre erektil disfonksiyon, 'ereksiyonun sürekli şekilde sürdürülememesi' durumudur.

Cleveland Clinic ise bu sorunun birkaç farklı türü bulunduğunu belirtiyor.

Yaygın belirtiler ise şunlar:

- İlişkinin başlangıcında erekte olabilmek, fakat ilişki sırasında bunu sürdürememek

- Cinsel ilişki sırasında ereksiyonun tamamen kaybolması

- Ereksiyon için yoğun uyarı gereksinimi

BESLENMENİN SERTLEŞME SORUNUNA ETKİSİ

Tıpkı diğer sağlık sorunlarında olduğu gibi, beslenme alışkanlıkları da bu durumu doğrudan etkileyebilir.

Kötü beslenme; yüksek tansiyon ve diyabet gibi dolaylı olarak iktidarsızlığa yol açan rahatsızlıklara neden olabilir.

Cinsel sağlık programı Healthon’un CEO’su Dr. Montazeri, bu durumu şöyle açıklıyor:

Sertleşme problemi genellikle kötü dolaşım, düşük testosteron, stres veya kalp hastalıkları gibi altta yatan sağlık sorunları ile bağlantılıdır. İlaç tedavileri etkili olsa da yaşam tarzı değişiklikleri ve doğal besinler de büyük fark yaratabilir. Damar sağlığını destekleyen ve hormon dengesini koruyan besinleri öncelik haline getiren erkeklerde hem performans hem de genel canlılıkta belirgin bir artış görülür.

SERTLEŞME SORUNUNUN PANZEHİRİ

Dr. Montazeri’ye göre, erkeklerin sertleşme sorununu gidermek için daha sık tüketmesi gereken besinler şunlar:

İSTRİDYE

'Denizin afrodizyağı' olarak bilinen istiridye, testosteron üretimini ve sperm sağlığını destekler. Zira yüksek çinko içeriği, cinsel isteği ve sertleşme fonksiyonunu doğrudan etkiler.

KARPUZ KABUĞU

Evet, yanlış duymadınız. Karpuzun beyaz-yeşil kabuk kısmı L-sitrülin adlı aminoasit bakımından zengindir. Bu madde, vücutta nitrik oksit üretimini artırarak kan akışını iyileştirir; yani viagranın doğal versiyonu gibidir.

SOMON

D vitamini ve omega-3 yağ asitleri açısından zengin olan somon, hormon üretimini, kalp sağlığını ve dolaşımı destekler. Dr. Montazeri'ye göre somon, “Genel sağlık için olduğu kadar cinsel fonksiyon için de önemlidir...”

KARA LAHANA

Nitrat bakımından zengindir; vücutta nitrik okside dönüşerek damarları genişletir, kan akışını artırır. Bu da ereksiyonun sağlanması ve korunmasında kritik rol oynar.

AVOKADO

Potasyum, E vitamini ve sağlıklı yağlar içeren bu lezzetli besin, hormon dengesi ve kalp-damar sağlığını destekleyerek cinsel performansa katkı sağlar.

"ALKOLÜ AZALT, SİGARAYI BIRAK!"

Dr. Montazeri, “Sadece beslenme değişikliği yeterli gelmezse, doktor kontrolünde çeşitli tedaviler denenebilir; bazı ilaçlar erkeklerin yüzde 80’inde etkili oluyor,” diyor.

Ayrıca diyetin yanı sıra düzenli egzersiz, alkolü azaltmak ve sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişikliklerinin de büyük fark yaratabileceğini vurguluyor.

Özetle; cinsel sağlığı korumanın ilk adımı, vücudu doğru besinlerle desteklemekten geçiyor.

Dr. Montazeri’ye göre bu beş besin; istiridye, karpuz kabuğu, somon, kara lahana ve avokado, erkeklerin doğal yollardan güçlenmesinde en etkili seçenekler arasında.