Ermenistan ordusundan provokasyon: Azerbaycan sınırında çatışma çıktı

Yayınlanma: 01.09.2023 - 13:26

Güncelleme: 01.09.2023 - 13:27

Ermeni silahlı birliklerinin Basarkeçer ilinin Zod köyündeki mevzilerinden Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak başlattığı provokasyonun ardından tansiyon yükseldi.

Ermenistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan’ın saldırıya karşılık vermesinin ardından 2 Ermenistan askerinin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı bildirildi.

AZERBAYCAN'DAN AÇIKLAMA

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada ise Ermenistan askerlerinin Zod köyü istikametinden Kelbecer ilindeki Azerbaycan mevzilerine kamikaze İHA’larla saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Saldırı sonucu 2 Azerbaycan askerinin daha yaralandığı ifade edilirken, belirtilen istikamette karşı önlemlerin alındığı aktarıldı.

Aynı istikamette Ermenistan ordusunun sabah saatlerinde açtığı ateş sonucu 1 Azerbaycan askeri yaralanmıştı. Böylece Azerbaycan’da yaralanan asker sayısı 3’e yükseldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan da Ermenistan’ın askeri provokasyonuna tepki geldi.

Yapılan açıklamada, Azerbaycan tarafının mevzilerine yönelik kasıtlı olarak yapılan saldırılar sonucu toplam 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı vurgulanırken, Ermenistan’ın saldırıları "dikkati kendi iç sorunlarından başka yöne çekmek, aynı zamanda uluslararası toplumu yanıltmak" amacıyla gerçekleştirdiği ifade edildi.

Bu tür eylemlerin uluslararası toplum tarafından kesinlikle reddedilmesi ve kınanması gerektiği, Ermenistan’ın yaptığı provokasyonların sorumluluğunun kendilerine ait olduğu vurgulandı. Ayrıca Ermenistan’ın bu tür provokasyonlarının önlenmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceği aktarıldı.