Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı
Ermeni protestocular Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliğine saldırdı
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi Rahman Mustafayev, büyükelçilik binasına yapılan saldırıyı Twitter hesabından görüntüsünü paylaşarak duyurdu.
Mustafayev, Fransız Ermeni fanatiklerinin Azerbaycan'ın Paris'teki büyükelçilik binasına saldırdığını ifade etti.
"Ama Ermeni barbarları bir kenara bırakalım" ifadesini kullanan Mustafayev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Twitter hesabını etiketleyerek, "Büyükelçilikleri korumayan ve güvenlikleriyle ilgili haklı taleplerini görmezden gelen" Fransa'ya tepki gösterdi.
Mustafayev, bu durumun Fransa için utanç kaynağı olduğuna işaret etti.
Olaya ilişkin görüntüde, büyükelçiliğin önünde aralarında Ermenistan bayrağını omuzlarında taşıyanların da bulunduğu kalabalık bir grup görülüyor.
Görüntüde binanın önündeki barikatı sökerek geçen 2 kişi, binanın kapısı olduğu tahmin edilen yeri tekmeliyor ve barikatla kapıyı kırma girişiminde bulunuyor.
Azerbaycan'ın Paris Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından paylaşılan bir görüntüde de büyükelçilikten bir kişinin sopayla, kapıyı açıp binaya girmeye çalışan protestocuları kovalaması dikkati çekti.
Video Haberler
- Motorlu kuryenin otomobilin kapısına çarparak düştüğü an
- Modifiye araç tutkunları Tekirdağ'da buluştu
- Vinçle gelin arabasının önünü kesip, bahşiş istedi
- Şoförü, rahatsızlanan yolcusunu hastaneye yetiştirdi
- Asansörde mahsur kalan aile duvar kırılarak kurtarıldı
- Van Gölü sahilinde 20 ton çöp toplandı
- Kayak sporcuları yarışlara kara yolunda hazırlanıyor
- Erdoğan'dan Amerikalı'ya 'sigara' uyarısı
- İneğinin ölümüne üzülüp kalp krizi geçirdi
- Kazıda Helenistik döneme ait kanatlı Eros figürü çıktı
En Çok Okunan Haberler
-
- Afişler teker teker toplatılıyor
- İstanbul'da LGBTİ+ karşıtı miting
- Ünlü pizzacıda mide bulandıran görüntüler
- Peker'in avukatından 'Emre Olur' açıklaması
- Meteoroloji İstanbul için saat verdi: Doluya dikkat!
- O iddialar için harekete geçildi
- Soylu'dan 'soysuz' çıkışı
- 'Maliyet değil, zihniyet sorunu'
- 'Uyan Erzurum, hırsız var' pankartı kaldırıldı
- Kraliyet Ailesi'nde 'Prens Harry' depremi