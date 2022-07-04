Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

AA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 13:50
Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kelbecer kentinin Demircidam bölgesi istikametinde bulunan mevzilerin, Basargeçer kentinin Zerkent bölgesindeki Ermenistan mevzilerinden gece saatlerinde büyük çaplı silahlarla yoğun ateş altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu ifade edildi.

Söz konusu bölgede durumun stabil olduğu, operasyonel koşulların Azerbaycan askerlerinin tam kontrolü altında bulunduğu kaydedildi.


Azerbaycan Ermenistan
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