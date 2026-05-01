Cumhuriyet Gazetesi Logo
Balıkesir'de korkunç kaza... Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!

1.05.2026 07:30:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Bandırma ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 31 kişi yaralandı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Külefli Kavşağı’nda saat 03.30 sıralarında korkunç bir kaza meydana geldi.

Tekirdağ-İzmir istikametine ilerleyen 35 PK 328 plakalı yolcu otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada Nezire Akova, Elif Kel ve Kemal Can Sert hayatını kaybederken, 1'i ağır 31 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İlgili Konular: #kaza #Balıkesir #ölü ve yaralı

