Ermenistan askerleri sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

23 Eylül 2022 Cuma, 11:20

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ermeni birliklerinin 22 Eylül saat 23.45'ten bugün saat 08.30'a kadar Tovuzkale ilinin Çinarlı, Basargeçer ilinin Yukarı Şorca, Güneşli ve Zerkend yerleşim birimlerindeki mevzilerinden Tovuz ilinin Kohanebi, Kelbecer ilinin Keşdek ve Barmagbine, Daşkesen ilinin Tezekend yerleşim birimlerindeki Azerbaycan ordusunun mevzilerini aralıklarla ateş altına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan askerlerinin de misillemede bulunduğu kaydedildi.

Ermenistan Savunma Bakanlğı Azerbaycan askeri kuvvetlerinin Ermeni pozisyonlarına ateş açarak ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini söyledi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Ermenistan Savunma Bakanlığı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada "23 Eylül 07.40'ta (TSİ 06.40) Azerbeycan askeri kuvvetleri Ermenistan-Azerbeycan sınırndaki Ermeni pozisyonlarına farklı pozisyonlardan ateş açarak ateşkesi ihlal etmiştir" ifadesi yer aldı.

Bakanlık ayrıca ateşe karşılık verildiğini açıklarken herhangi bir can kaybı bildirilmedi.