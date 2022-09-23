Eski ABD başkanı Richard Nixon 1959'da Moskova ziyaretinde radyasyona maruz kaldığı orta çıktı
Eski ABD başkanı Richard Nixon, 1959'da gerçekleştirdiği Moskova ziyaretinde yüksek dozda radyasyona maruz kaldığı ortaya çıktı.
Eski ABD başkanı Nixon, başkan yardımcılığı görevi sırasında ziyaret ettiği Moskova'da yüksek dozda iyonlaştırıcı radyasyona maruz kaldı.
The Guardian'ın haberine göre, Nixon'ın 1959'da eşi Pat ile gerçekleştirdiği ziyarette ABD büyükelçisinin konutunda kaldıkları sırada zararlı radyasyona maruz kaldı.
Gizliliği kaldırılan dosyalarda, Nixon'ın Moskova ziyareti sırasında olası tehditten haberdar olmadığı ve 1976'da gizli servis çalışanı James Golden tarafından bu durumun tespit edildiği bildirildi.
James Golden'ın 1976'da gizli servis bilgilerini ifşaa etmesiyle ortaya çıkan bilgi, soğuk savaş yıllarında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından gizlendi. ABD gizli servis analisti William Burr, gizlilik kararı kalkan bilgi için "Bu olağandışı ve neredeyse bilinmeyen soğuk savaş olayı, onu çevreleyen gizemlerin çözülebilmesi için daha fazla ilgiyi hak ediyor" dedi.
James Golden, Sovyet casuslarının, ABD Büyükelçiliği konutundaki gizli dinleme cihazlarına güç sağlamak için yerleştirilen atom pilinin çevreye yüksek dozda radyasyon yaydığını ve Nixon'ın atom pili sebebiyle aşırı dozda radyasyona maruz kaldığını söyledi. Ancak Golden'ın bu söyledikleri doğrulanmadı.
Dozimetler, Nixon ziyareti sırasında büyükelçilikte saatte 15 röntgen ölçtü. Ölçülen seviye, öldürücü seviyeye uzak olsa da ABD'de yıllık 5 röntgen seviyesini geçen kişilere rapor veriliyordu.
Belgeler, Moskova'daki ABD büyükelçiliğinin uzun yıllar mikrodalga radyasyona maruz kalması da dahil olmak üzere, Sovyetlerin ABD'li hedeflerine karşı farklı türlerdede radyasyon kullandığına ilişkin bilgi yer alıyor.
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