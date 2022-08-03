Ermenistan, Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu bildirdi.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi.
Ermeni güçlerin ateşi sonucu Anar Kazımov isimli askerin, aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.
Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misillemede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.
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