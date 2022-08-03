Ermenistan, Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu bildirdi.

AA
03 Ağustos 2022 Çarşamba, 11:24
Ermenistan, Azerbaycan mevzisine saldırdı: 1 Azerbaycan askeri şehit oldu
Abone Ol google-news

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus unsurların geçici olarak konuşlandığı bölgelerde bulunan yasa dışı Ermeni güçlerin, sabah saatlerinde Laçın ilindeki Azerbaycan mevzilerini yoğun ateş altına aldığı belirtildi.

Ermeni güçlerin ateşi sonucu Anar Kazımov isimli askerin, aldığı kurşun yarası nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Şehit askerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunulan açıklamada, Azerbaycan birliklerinin misillemede bulunduğu bilgisi paylaşıldı.


Azerbaycan Ermenistan

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler