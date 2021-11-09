Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yeşil ışık

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan iki ülke arasındaki ilişkilerin iyileşmesi için hoşgörü ve saygının oluşması gerektiğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 16:11
Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yeşil ışık
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Rus basınına konuşan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin çözümü için iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. 

Ermenistan’ın dünyadaki tüm ülkeler ile barış içerisinde olması gerektiğini belirten Sarkisyan, “Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır” dedi. 

Ermenistan ile Türkiye arasındaki uzlaşmanın mümkün olup olmadığı sorulan Sarkisyan, asırlardır karşılıklı cephelerde bulunan Fransa ile Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı tarafta olabildiğini ve Türkiye ile Ermenistan’ın birbirlerinin kültürlerine, tarihlerine hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini ifade etti.


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