Ermenistan Cumhurbaşkanı'ndan Türkiye'ye yeşil ışık

09 Kasım 2021 Salı, 16:11

Rus basınına konuşan Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin çözümü için iki ülkenin karşılıklı olarak birbirlerine saygı göstermesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan’ın dünyadaki tüm ülkeler ile barış içerisinde olması gerektiğini belirten Sarkisyan, “Türkiye ile iyi ilişkiler yürütmek güzel olacaktır” dedi.

Ermenistan ile Türkiye arasındaki uzlaşmanın mümkün olup olmadığı sorulan Sarkisyan, asırlardır karşılıklı cephelerde bulunan Fransa ile Almanya’nın İkinci Dünya Savaşı sonrasında aynı tarafta olabildiğini ve Türkiye ile Ermenistan’ın birbirlerinin kültürlerine, tarihlerine hoşgörüyle yaklaşmaları gerektiğini ifade etti.