Ermenistan’da muhalefet liderine tutuklama

Ermenistan’da Rusya yanlısı muhalefet partisi Müreffeh Ermenistan’ın lideri Gagik Tsarukyan hakkında iki ay süreyle tutukluluk kararı verildi.

Milyarder iş insanı Tsarukyan, büyük ölçekli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları kapsamında pazartesi günü gözaltına alınmıştı.

Ermenistan basınında yer alan haberlere göre Tsarukyan ve bir yakını, 2022-2024 yılları arasında İran’dan araç, makine, yakıt ve çeşitli ürünlerin usulsüz biçimde ithal edilmesiyle bağlantılı olarak soruşturuluyor. Söz konusu işlemlerin toplam değerinin yaklaşık 21 milyon dolar olduğu ileri sürüldü.

Ermenistan Soruşturma Komitesi, Tsarukyan’ın dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya olduğunu duyurdu. Mahkeme, soruşturma sürecinde Tsarukyan’ın iki ay süreyle tutuklu kalmasına hükmetti.

Güvenlik birimleri, pazartesi günü Tsarukyan’ın evinde ve iş çevresiyle bağlantılı yaklaşık 70 adreste arama yaptı. Arama yapılan yerler arasında Tsarukyan’ın iş imparatorluğuna bağlı şirketler ve tesislerin de bulunduğu belirtildi.

Tsarukyan’ın iş alanları arasında konyak fabrikası, çimento tesisi ve spor kompleksi gibi yatırımlar yer alıyor.

SEÇİM SONRASI MUHALEFETE BASKI TARTIŞMASI

Tutuklama kararı, Başbakan Nikol Paşinyan’ın geçen ay yapılan seçimleri kazanmasının ardından geldi. Paşinyan, seçim zaferinin ardından ülkedeki üç ana muhalefet grubunu hedef alarak “üç başlı savaşçı casus parti” ifadesini kullanmıştı.

Paşinyan bu sözlerle Güçlü Ermenistan, Ermenistan İttifakı ve Tsarukyan’ın lideri olduğu Müreffeh Ermenistan’ı kastetmişti. Seçim kampanyası boyunca Paşinyan, muhalefetin Ermenistan’ı yeniden Azerbaycan’la savaşa sürükleme riski taşıdığını savunmuştu.

Sekiz muhalefet grubu, Tsarukyan ve çevresindeki isimlere yönelik gözaltı ve tutuklama kararlarını “siyasi saiklerle” alınmış kararlar olarak nitelendirdi.

Muhalefet, geçen ay yapılan seçimlerde usulsüzlük yaşandığını öne sürmüş ve sonuçlara itiraz etmişti. Ancak Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu, cumartesi günü muhalefetin seçim sonuçlarının iptal edilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.

Tsarukyan’ın avukatları ise olası bir mahkûmiyet kararına itiraz edeceklerini bildirdi.

SERVETİNİ SOVYETLER SONRASI DÖNEMDE KAZANDI

69 yaşındaki Gagik Tsarukyan, Ermenistan siyasetinin en tanınan ve tartışmalı isimlerinden biri olarak biliniyor.

Eski dünya bilek güreşi şampiyonu olan Tsarukyan, servetini Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasının ardından kumar, madencilik ve farklı sektörlerde yaptığı yatırımlarla elde etti.