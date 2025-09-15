Ermenistan’da pasaport damgalarından Ağrı Dağı simgesi kaldırılıyor

Ermenistan hükümeti, ülkeye giriş ve çıkışlarda kullanılan pasaport damgalarında değişikliğe gidiyor. Ermenistan basınında yer alan haberlere göre, 1 Kasım 2025’ten itibaren damgalarda Ağrı Dağı simgesi yer almayacak.

Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Arsen Torosyan, kararın gerekçesine ilişkin yaptığı açıklamada, “Damgalar, sınır geçişinin modern gerekliliklerine ve gerçek Ermenistan ideolojisine uygun hale getirildi” dedi.

Kararla birlikte mevcut damgaların yerine daha sade ve güncel bir tasarımın kullanılacağı belirtiliyor. Ancak yeni damgaların nasıl görüneceğine dair detaylar henüz paylaşılmadı.

İktidar partisi “Sivil Sözleşme”nin sekreteri Artur Ovanisyan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Komşularımızla ilişkilerde biz Alma-Ata Deklarasyonu hükümlerine dayanıyoruz. Her adımımız, bir damga ya da bir açıklama olsun, komşu ülkelere tehlikeli mesajlar göndermemeli” dedi.

“DAMGALAR DEVLET SEMBOLLERİNİ YANSITMALI”

Ovanisyan, pasaportlardaki damgaların herhangi bir “duygusal anlam” taşımaması gerektiğini belirterek, “Pasaport damgalarında yalnızca devlet sembollerinin yer alması gerektiği kararını aldık. Ermenistan’ın algısında farklılıklara yol açacak sembollerden kaçınmalıyız” ifadelerini kullandı.

Muhalefetin ve kamuoyunun bir kesiminin eleştirilerine de değinen Ovanisyan, bu konuda herhangi bir gizli gündemin bulunmadığını vurguladı:

“Ermenistan, uluslararası tanınmış sınırları olan egemen bir devlettir. Sınır damgalarımız da bu devlet sembollerini yansıtmalıdır.”

Ermenistan hükümeti 11 Eylül’de aldığı kararla, 1 Kasım 2025’ten itibaren pasaport damgalarında Ağrı Dağı simgesinin yer almayacağını duyurmuştu.