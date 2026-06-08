Ermenistan’da rota değişmedi: Paşinyan seçim zaferini ilan etti

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, parlamenter seçimlerde partisinin önde olduğunu belirterek zaferini ilan etti.

Sandıkların yaklaşık beşte birinin sayıldığı ilk sonuçlara göre Paşinyan'ın liderliğindeki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 54'ünden fazlasını aldı.

Ermenistan'da pazar günü yapılan parlamento seçimlerinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, düzenlediği basın toplantısında partisinin seçimi kazandığını açıkladı. Paşinyan, sonucu "tarihi bir zafer" olarak nitelendirdi.

Ermenistan Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan ilk sonuçlar, sandıkların yaklaşık yüzde 21'inin sayıldığını gösterdi.

Buna göre iktidardaki Sivil Sözleşme Partisi oyların yüzde 54,5'ini alırken, Rusya yanlısı Güçlü Ermenistan İttifakı yüzde 21,9 ile ikinci sırada yer aldı.

Seçim, Ermenistan'ın 2023 yılında Azerbaycan karşısında yaşadığı ağır askeri yenilginin ardından yapılan ilk genel seçim olma özelliğini taşıyor.

Yaklaşık 3 milyon nüfusa sahip ülkede seçimler, Paşinyan hükümetinin Batı ile ilişkileri derinleştirme politikası ve Azerbaycan ile barış anlaşmasına ulaşma hedefi açısından kritik bir sınav olarak değerlendiriliyordu.

MUHALEFETTE RUSYA YANLISI PARTİLER ÖNE ÇIKTI

Paşinyan'ın 2018'de iktidara gelmesinden bu yana Batı ile yakınlaşan Sivil Sözleşme Partisi, seçimlerde ağırlıklı olarak Rusya yanlısı muhalefet partileriyle yarıştı.

Muhalefetin öne çıkan isimlerinden biri olan iş insanı Samvel Karapetyan'ın liderliğini yaptığı Güçlü Ermenistan İttifakı, Rusya ile yakın ilişkilerin sürdürülmesini savunarak seçim kampanyasını yürüttü.

İlk sonuçlara göre Ermenistan İttifakı yüzde 8,7 oyla üçüncü sırada yer alırken, Müreffeh Ermenistan Partisi yaklaşık yüzde 5 oy aldı.

Uzmanlara göre Paşinyan'ın güçlü bir sonuç elde etmesi, Azerbaycan ile yürütülen barış görüşmelerini sonuçlandırması ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi yönündeki girişimlerine siyasi meşruiyet sağlayabilir.

Merkez Seçim Komisyonu'nun seçimlere ilişkin resmi ön sonuçları gün içinde açıklaması bekleniyor.