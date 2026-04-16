Ermenistan’da seçim öncesi siyasi gerilim tırmanıyor: Rusya yanlısı partiye operasyon

Ermenistan’da yetkililer, “Güçlü Ermenistan” adlı muhalefet partisinin çeşitli ofislerinde arama yapıldığını ve 14 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Parti avukatı Yura Dilanyan, gözaltına alınan kişilerin hangi koşullarda ve neden tutulduklarının netleşmeye çalışıldığını belirtti.

Operasyondan iki gün önce de aynı partiden iki kişinin, seçim döneminde yasak olan yardım faaliyetlerinde bulundukları gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Ermenistan’da parlamento seçimlerinin 7 Haziran’da yapılması planlanıyor. ABD merkezli Uluslararası Cumhuriyetçi Enstitü’nün şubat ayında yayımladığı ankete göre, “Güçlü Ermenistan” partisi, iktidardaki Sivil Sözleşme partisinin ardından ikinci sırada yer alıyor.

PARTİ LİDERİ HAKKINDA DAVA SÜRÜYOR

Partinin lideri, Ermeni-Rus milyarder Samvel Karapetyan ise hükümeti devirmeye çağrı yaptığı iddiasıyla yargılanıyor.

Geçen yıl haziran ayında gözaltına alınan Karapetyan, suçlamaları reddederek davanın siyasi olduğunu savunuyor.

Gözaltına alınanların tamamının aday olup olmadığı netlik kazanmazken, parti kaynakları bazı kişilerin “destekçi” olduğunu belirtti.