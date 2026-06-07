Ermenistan, 2017’den bu yana ilk kez zamanında yapılan parlamento seçimlerinde ülkenin bir sonraki iktidar partisini seçmeye hazırlanıyor. Peki, Ermenistan seçimleri ne zaman? 2026 Ermenistan seçimlerinde adaylar kimler?

ERMENİSTAN SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Ermenistan'da Ulusal Meclis seçimleri 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılıyor. Seçmenler parlamentodaki 101 sandalye için oy kullanıyor. Seçimler, 2017'den bu yana gerçekleştirilen ilk olağan parlamento seçimi olma özelliği taşıyor.

ERMENİSTAN SEÇİMLERİNDE KİMLER ADAY?

Nikol Paşinyan

Mevcut Başbakan Nikol Paşinyan, liderliğini yaptığı Civil Contract ile yeniden seçilmek için yarışıyor. Paşinyan seçim kampanyasında Azerbaycan ile kalıcı barış anlaşması, Avrupa ile yakınlaşma ve ekonomik reform vaatlerini öne çıkarıyor. Kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alıyor.

Samvel Karapetyan

Rusya ile yakın ilişkileriyle bilinen iş insanı Samvel Karapetyan, Strong Armenia (Güçlü Ermenistan) hareketinin en dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Karapetyan ve ekibi, Moskova ile stratejik ilişkilerin korunmasını savunuyor.

Robert Koçaryan

Eski Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan liderliğindeki Hayastan İttifakı da seçimlerde öne çıkan muhalefet bloklarından biri olarak gösteriliyor. Koçaryan, güvenlik politikaları ve Rusya ile yakın iş birliği söylemiyle seçmene sesleniyor.

SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN KONULAR NELER?

2026 seçimlerinde seçmenlerin tercihlerini etkilemesi beklenen başlıca konular şunlar:

Azerbaycan ile yürütülen barış süreci

Avrupa Birliği ve Batı ile ilişkiler

Rusya'nın bölgedeki etkisi

Dağlık Karabağ'ın kaybedilmesinin yarattığı siyasi sonuçlar

Ekonomik büyüme ve yaşam maliyeti

Demokratikleşme ve hukuk devleti tartışmaları

Uzmanlara göre seçim sonuçları yalnızca Ermenistan'ın iç politikasını değil, Güney Kafkasya'nın geleceğini de etkileyecek.