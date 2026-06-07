Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ermenistan seçimleri ne zaman? 2026 Ermenistan seçimlerinde adaylar kimler?

Ermenistan seçimleri ne zaman? 2026 Ermenistan seçimlerinde adaylar kimler?

7.06.2026 11:20:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Ermenistan seçimleri ne zaman? 2026 Ermenistan seçimlerinde adaylar kimler?

Ermenistan'da siyasi geleceği belirleyecek parlamento seçimleri 7 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştiriliyor. Ülkenin dış politika yönelimi, Azerbaycan ile yürütülen barış süreci ve Rusya ile ilişkiler seçimlerin en önemli gündem maddeleri arasında yer alıyor. Peki, Ermenistan seçimleri ne zaman? 2026 Ermenistan seçimlerinde adaylar kimler?

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Ermenistan, 2017’den bu yana ilk kez zamanında yapılan parlamento seçimlerinde ülkenin bir sonraki iktidar partisini seçmeye hazırlanıyor. Peki, Ermenistan seçimleri ne zaman? 2026 Ermenistan seçimlerinde adaylar kimler?

ERMENİSTAN SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

Ermenistan'da Ulusal Meclis seçimleri 7 Haziran 2026 Pazar günü yapılıyor. Seçmenler parlamentodaki 101 sandalye için oy kullanıyor. Seçimler, 2017'den bu yana gerçekleştirilen ilk olağan parlamento seçimi olma özelliği taşıyor.

ERMENİSTAN SEÇİMLERİNDE KİMLER ADAY?

Nikol Paşinyan

Mevcut Başbakan Nikol Paşinyan, liderliğini yaptığı Civil Contract ile yeniden seçilmek için yarışıyor. Paşinyan seçim kampanyasında Azerbaycan ile kalıcı barış anlaşması, Avrupa ile yakınlaşma ve ekonomik reform vaatlerini öne çıkarıyor. Kamuoyu yoklamalarında da ilk sırada yer alıyor.

Image

Samvel Karapetyan

Rusya ile yakın ilişkileriyle bilinen iş insanı Samvel Karapetyan, Strong Armenia (Güçlü Ermenistan) hareketinin en dikkat çeken isimleri arasında bulunuyor. Karapetyan ve ekibi, Moskova ile stratejik ilişkilerin korunmasını savunuyor.

Image

Robert Koçaryan

Eski Cumhurbaşkanı Robert Kocharyan liderliğindeki Hayastan İttifakı da seçimlerde öne çıkan muhalefet bloklarından biri olarak gösteriliyor. Koçaryan, güvenlik politikaları ve Rusya ile yakın iş birliği söylemiyle seçmene sesleniyor.

Image

SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN KONULAR NELER?

2026 seçimlerinde seçmenlerin tercihlerini etkilemesi beklenen başlıca konular şunlar:

  • Azerbaycan ile yürütülen barış süreci
  • Avrupa Birliği ve Batı ile ilişkiler
  • Rusya'nın bölgedeki etkisi
  • Dağlık Karabağ'ın kaybedilmesinin yarattığı siyasi sonuçlar
  • Ekonomik büyüme ve yaşam maliyeti
  • Demokratikleşme ve hukuk devleti tartışmaları

Uzmanlara göre seçim sonuçları yalnızca Ermenistan'ın iç politikasını değil, Güney Kafkasya'nın geleceğini de etkileyecek.

İlgili Konular: #Ermenistan #Nikol Paşinyan #Kafkasya

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Ermenistan'la 'Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu anlaşması imzalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz duyurdu: Ermenistan'la 'Ani Köprüsü'nün ortak restorasyonu anlaşması imzalandı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Erivan’daki temasları kapsamında Türkiye ile Ermenistan arasında Ani Köprüsü’nün ortak restorasyonu için anlaşma imzalandığını açıkladı. Tarihi İpek Yolu güzergâhında yer alan köprünün yenilenmesinin, iki ülke arasındaki normalleşme sürecine ve turizme katkı sağlaması bekleniyor.
Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak mı? Alican Sınır Kapısı ne zaman açılacak?
Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak mı? Alican Sınır Kapısı ne zaman açılacak? Türkiye ile Ermenistan arasında yıllardır kapalı olan kara sınırının yeniden açılması ihtimali, Doğu Anadolu’da büyük bir hareketliliğin kapısını araladı. Peki, Türkiye–Ermenistan sınırı açılacak mı? Alican Sınır Kapısı ne zaman açılacak?
AB’den Ermenistan’a acil destek paketi
AB’den Ermenistan’a acil destek paketi Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ermenistan'a yönelik son ticari kısıtlamalarının ardından ülkeye 50 milyon avronun üzerinde acil mali destek sağlanacağını bildirdi.