Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını açıkladı.

AA
01 Haziran 2022 Çarşamba, 08:59
Ermenistan, sınırdaki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
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Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan askerlerinin, iki ülke sınırının Kelbecer ve Tovuz illeri istikametindeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 31 Mayıs akşam saatlerinden 1 Haziran gece saatlerine kadar Tovuz ilinin Ağdam, Kelbecer ilinin Zeylik köyleri istikametindeki Azerbaycan mevzilerinin Ermeni birliklerce ateş altına alındığı bildirildi.

Azerbaycan ordusunun da saldırılara karşılık verdiği kaydedildi.


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