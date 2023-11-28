Ermenistan tarih verdi: Barış anlaşması imzalanabilir

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan, Azerbaycan ile barış anlaşmasının 15 gün içinde imzalanabileceğini söyledi.

İHA
Yayınlanma: 28.11.2023 - 14:51
Ermenistan tarih verdi: Barış anlaşması imzalanabilir
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Azerbaycan ve Ermenistan arasında geçtiğimiz yıl ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Rusya’nın arabuluculuğunda başlayan barış görüşmeleriyle ilgili Erivan’dan açıklama geldi.

Ermenistan Ulusal Meclis Başkanı Alen Simonyan “Bakü siyasi irade gösterirse Azerbaycan ile 15 gün içinde barış anlaşması imzalanabilir" dedi.

Taraflar arasında temel konuların neredeyse tamamında mutabakata varıldığını belirten Simonyan, “Sürece zarar vermemek adına detay vermek istemiyorum” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Mayıs’ta yaptığı açıklamada Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünü tanımaya hazır olduklarını söylemişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada Erivan yönetiminin tutumunu değiştirmesi durumunda yıl sonuna kadar barış anlaşmasının imzalanabileceğini ifade etmişti.


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