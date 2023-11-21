Hırvatistan - Ermenistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hırvatistan, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) E Grubu 8. hafta maçında kendi sahasında Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri heyecanı sürüyor.
Zlatko Dalic yönetimindeki Hırvatistan, kendi sahasında Oleksandr Petrakov'un ekibi Ermenistan ile karşı karşıya gelecek.
HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Maksimir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
HIRVATİSTAN - ERMENİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Slovak hakem Ivan Kruzliak'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
Hırvatistan, grupta oynadığı son maçta Letonya deplasmanından 2-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
Ermenistan ise kendi sahasında ağırladığı Galler ile 1-1 berabere kalmıştı.
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