Ermenistan'da patlama: 1 ölü 20 yaralı

Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da, havai fişek satan mağazadaki patlamada 1 kişi öldü. Patlamanın ardından yangın çıktığını ve olayda enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.

AA
14 Ağustos 2022 Pazar, 16:08
Ermenistan'da patlama: 1 ölü 20 yaralı
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Ermeni haber sitesi news.am'ın haberinde, Erivan'da bulunan Surmalu alışveriş merkezinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.

Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Olayda enkaz altında kalanlar olduğu aktarıldı.

İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Alışveriş merkezinin, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.

Patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.


Ermenistan Erivan patlama

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