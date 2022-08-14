Ermenistan'da patlama: 1 ölü 20 yaralı
Ermenistan'ın Başkenti Erivan'da, havai fişek satan mağazadaki patlamada 1 kişi öldü. Patlamanın ardından yangın çıktığını ve olayda enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.
Ermeni haber sitesi news.am'ın haberinde, Erivan'da bulunan Surmalu alışveriş merkezinde meydana gelen şiddetli patlamanın ardından yangın çıktığı belirtildi.
Patlama ve sonrasında çıkan yangın nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı ifade edildi.
Olayda enkaz altında kalanlar olduğu aktarıldı.
İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.
Alışveriş merkezinin, Erivan kent merkezinin yaklaşık 2 kilometre uzağında olduğu bilgisi paylaşıldı.
Patlamaya neyin neden olduğu henüz bilinmiyor.
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