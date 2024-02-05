Ermenistan'da patlama

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.

AA
Yayınlanma: 05.02.2024 - 17:00
Ermenistan'da patlama
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Nor Areş Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle 2 bina tamamen yıkıldı, 2 kişi yaralandı. 

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpressin haberine göre, Erivan'ın Nor Areş Caddesi'nde bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü. 

Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binalardan, biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı. 

Patlamanın sebebinin bulunması için soruşturma başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.


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