Ermenistan'da patlama
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki Nor Areş Caddesi'nde meydana gelen patlama nedeniyle 2 bina tamamen yıkıldı, 2 kişi yaralandı.
Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpressin haberine göre, Erivan'ın Nor Areş Caddesi'nde bir binada yerel saatle 11.43'te patlama meydana geldi. Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkıldı, çevredeki bazı binalar da hasar gördü.
Kurtarma ekipleri tarafından yıkılan binalardan, biri ağır olmak üzere 2 yaralı çıkarıldı.
Patlamanın sebebinin bulunması için soruşturma başlatıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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