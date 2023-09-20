Ermenistan’da polis ile Başbakan Paşinyan karşıtları arasında arbede

Yayınlanma: 20.09.2023 - 22:41

Güncelleme: 20.09.2023 - 23:40

Azerbaycan ordusunun Karabağ’da başlattığı terörle mücadele operasyonun ardından Ermenistan muhalefeti Karabağ’daki ayrılıkçılara destek olmadığı gerekçesiyle Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı eylemlerini sürdürüyor. Paşinyan karşıtları bugün de meclis binası önünde toplanarak, Paşinyan’ı istifaya davet etti. Protesto nedeniyle meclis binası önündeki sokaklar ve caddeler trafiğe kapatılırken, polis meclis binası önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.

Muhalefet liderlerinin konuşma yaptığı protesto sırasında bazı göstericiler, meclis binasına girmeye çalıştı. Polisle göstericiler arasında arbede çıkarken, bazı göstericiler gözaltına alındı.

Kaç kişinin polis tarafından gözaltına alındığı bilinmezken, Erivan’daki Paşinyan karşıtı gösteriler devam ediyor.