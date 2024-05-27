Ermenistan'da protestolar şiddetlendi: 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı!

Ermenistan'da hükümet karşıtı eylemler devam ederken, aralarında muhalif milletvekillerinin de bulunduğu 226 kişi gözaltına alındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 27.05.2024 - 14:24
Ermenistan'da protestolar şiddetlendi: 200'ü aşkın kişi gözaltına alındı!
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Ermenistan'da Başpiskopos Bagrat Galstanyan'ın çağrısıyla başkent Erivan'da hükümet karşıtı sivil itaatsizlik eylemleri devam ediyor.

“Vatan için Tavuş Hareketi”nin lideri ve Ermeni Apostolik Kilisesi Tavuş Piskoposluk Bölgesi Başpiskoposu Bagrat Galstanyan, protesto konuşmalarına Erivan'daki Aziz Anna Kilisesi'nden başladı.

Dün Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Başpiskopos Galstanyan, sadece son sel felaketinden büyük zarar gören Lori ve Tavuş illerine giden yolların açık kalacağını duyurmuştu.

226 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan, Ermenistan İçişleri Bakanlığı Ermeni polisinin 226 protestocuyu gözaltına aldığını ve şu anda Erivan'ın tüm sokaklarının açık olduğunu duyurdu.

Bakanlık, “Gözaltına alınanların tamamı polisin yasal taleplerine uymadı. Şu anda Erivan'ın tüm sokakları açık” açıklamasında bulundu.

MUHALİF MİLLETVEKİLİ YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Meydanı'nda arabasıyla bir caddeyi kapatan muhalif milletvekili Aşot Simonyan'ın, polisler tarafından sürüklenerek ve darp ederek gözaltına alındığı belirtildi.

Muhalefet milletvekili Kristine Vardanyan'ın da orada olduğu bildirildi.

 

Polisin, gözaltına aldığı Simonyan'a nasıl vurduğunun görüldüğü bir video da sosyal medyada yayıldı.

Polis, Simonyan'ı gözaltına alma girişimiyle ilgili olarak bir iç soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifasının istendiği eylemlerde, Erivan hükümetinin Azerbaycan'a taviz verdiği iddia ediliyor.


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